La historia del peluquero argentino que se jacta de haberle cambiado el look a Freddie Mercury

La vida del cantante Freddie Mercury está en el centro de la escena mediática como consecuencia del éxito de taquilla que es su biopic “Bohemian Rapsody”. Sin embargo hay algunos detalles de lo que fue su vida artística aún son pocos conocidos y hasta tienen ramificaciones en la Argentina. Una de las aristas incluye al estilista Miguel Romano quien afirma haber sido el encargado de elaborar el último look que usó el cantante y que lo acompaño hasta su muerte en 1991.

El estilista estuvo internado hace unos meses por un problema coronario.

El estilista, en dialogo con Big Bang, contó cómo fue la experiencia que sucedió en 1981 cuando Queen brindó tres shows en el país (en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario). En ese entonces, según relató Romano, Mercury necesitaba un corte de pelo y los encargados del Hotel Sheraton, en donde se hospedaba la banda, se contactaron con él. “Me llamaron porque soy el mejor peluquero de la Argentina”, afirma orgulloso de contar la anécdota.

El momento en el que Romano le dio su último look a Mercury.

Fueron dos sesiones, en días consecutivos, en los que le cortó el pelo a Mercury. “El primer día que lo vi tenía el pelo muy largo, con rulos. Entonces se lo corte bastante corto, con ese look que tuvo hasta su muerte. Al día siguiente me volvieron a llamar porque quería que se lo recorte aún más”, contó Romano que remarcó que fue por pedido expreso del propio cantante de quien recuerda además el buen trato. “Era un encanto de gente, tanto él como la banda. Muy, pero muy educados todos”, dijo.

El look en cuestión al que hace referencia Romano es el del pelo corto con bigote que Mercury que comenzó a usar para dejar atrás el pelo largo, recortado, que era utilizado por los miembros de Queen menos por el guitarrista Brian May.

Una de las fotos que retrató el momento.

A la cita acudió con su asistente y con la actriz María Teresa Connor que ofició de traductora. “No me acuerdo de un pago, yo no quise nada y sé que le dio propina a las chicas”, afirmó Romano que manifestó que el darle el look final a Mercury se trató de “un trofeo más en su vida”.

No obstante ello esos dos días fueron los dos únicos contactos que mantuvo con el cantante y con el baterista de la banda, Roger Taylor, de quien recuerda un extraño pedido: los pelos que le cortó a Mercury.