La insólita anécdota de Fede Bal en Las Vegas: Tinder y un “match” argento

Lejos de la Argentina y de su fama local, Fede Bal aprovechó un viaje a Estados Unidos para descargarse la aplicación de citas online Tinder y conocer mujeres durante su estadía en la ciudad del pecado: Las Vegas. El llamativo “match” argento que ligó y cómo fue el encuentro nocturno que mantuvo.

Fede Bal tuvo una cita en Las Vegas gracias a Tinder.

“No usaba Tinder acá porque dos minutos después ya lo tienen todos los portales”, reconoció el hijo de Carmen Barbieri en su paso por el ciclo Podemos hablar. “Estaba en Las Vegas con mi vieja. Es muy difícil convivir con mi mamá. A las nueve de la mañana se despertaba y me hablaba un montón, asó que dije: ‘Me bajo Tinder’. Ya había probado una vez”, sumó.

Después de armar su perfil, el galán no tardó en “matchear”. “Encontré a una chica, muy bonita. Me habló y estaba a tres cuadras en una residencia. Me dijo que era marplatense y que estaba viviendo ahí”.

Fede Bal ya había viajado a la ciudad del pecado con su ex, Laurita Fernández.

“Me dice: ‘¿Vos sos Fede el de la tele? Entonces no me da miedo que me robes, podés venir a mi vasa’. Así que me compré un licorcito, fui y me atendió una hermosa mujer. Nos encantamos, fue un flechazo. Fuimos a ver al DJ Fedde Le Grand en el Mandalay Ray y nos amamos mucho… esa noche”, remató.