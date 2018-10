La insólita respuesta de Matías Dederico cuando le preguntaron si salia con Jimena Barón

Tras ponerle punto final a su relación, y en medio de un clima de tensión entre ambos, Cinthia Fernández y Matías Defederico siguieron sus propios caminos y volvieron a apostar al amor.

La participante del Bailando sigue felizmente en pareja de Martín Baclini, pero la suerte del futbolista no fue la misma y luego de algunas semanas de relación se separó de Priscila Leskiw.

El mensaje que Cinthia le dedicó a su novio.

Pero lejos de estar deprimido por esta situación, el ex Huracán e Independiente posó sus ojos en otra mujer, muy conocida, que parece que le quita el sueño.

Instalado en Grecia, está en medio de la pretemporada con su nuevo equipo el Apollon Limassol, utilizó una aplicación de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con sus más de 69 mil seguidores.

Defederico junto a su ex pareja.

Allí, el papá de Charis, Bella y Francesca les contó a los internautas que “hace más de un mes” que no tiene relaciones sexuales después de la ruptura con Leskiw. Lo cierto fue que en medio de ese ida y vuelta, un usuario le consultó si estaba viviendo un affaire con Jimena Barón, quien se peleó hace unas semanas con Rodrigo Romero, y el jugador, sorprendido, señaló: "¿Qué? ¡Ojalá!".

La respuesta de Defederico a un seguidor.

Cinthia Fernández y Matías Defederico protagonizaron varios cruces en los últimos meses. La modelo acusó al futbolista de no pasarle la cuota alimentaria a sus tres hijas, mientras que el ex Huracán aseguró que ella no se las dejaba ver. Al final, ambos llegaron a un acuerdo e hicieron un pacto de silencio para no hablar de los temas legales del divorcio en los medios.