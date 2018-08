La insultante respuesta de Maluma a las críticas por su último tema

El cantante colombiano de reggaetón colombiano Maluma salió a responder a las críticas que recibió en los últimos días por los rasgos machistas de su último single “Mala mía” y por la foto que eligió para la portada.

“Si te molesta pues….#malamía”, publicó el cantante en su cuenta de Instagram en donde se lo ve en un jet privado sujetando sus partes íntimas. Habrá que ver ahora la reacción que tendrá dicho posteo.

Esta no es la primera vez que Maluma es acusado de cosificar y denigrar a las mujeres con su música. En 2016, se generó un gran revuelo con el tema "Cuatro Babys", que interpretó junto con los raperos Noriel, Bryant Myers y Juhn. "Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero", dice el estribillo. "Dos son casadas. Hay una soltera. La otra medio psico y si no la llamo se desespera", continúa el tema que provocó una oleada de críticas contra el artista.