La "interna" en pañales de los bebés de la farándula: ¿Mirko genera envidia a Dionisio y Matilda?

La interna menos pensada explotó en la pista del Bailando por un sueño entre Flavio Mendoza y Jimena Barón. Todo comenzó cuando el coreógrafo, abrazado a su hijo Dionisio, utilizó las redes sociales para pedirle a sus seguidores que apoyen a Mery del Cerro en la semifinal del Bailando, quien finalmente quedó eliminada. "Tienen que ganar Bailando 2018 Mery Del Cerro y Facu Mazzei”, escribió el panelista de El Trece.

AGUANTE MIRKO — Jimena Baron (@baronjimena) 18 de diciembre de 2018

A modo de chiste, y con mucha ironía, la cantante y actriz replicó: “¡Aguante Mirko!”. Y a raíz de este comentario -existe una interna entre bebés, o más bien de sus papis, de la que hablaremos a continuación-, el platinado explotó: “Si bien fue un chiste….No me parece, porque nuestros hijos, el de Marley, el mío y el de Luciana Salazar, son muy cuestionados todo el tiempo”.

Durante su descargo en Los especialistas del show, Flavio explicó que los chistes “le afectan” cuando está su hijo de por medio. “Me afecta cuando tiene que ver con el nene. Con el nene, no. Decime trolo, mal teñido, que me depile las cejas. Conmigo, lo que quiera. No me voy a enojar, pero me parece que con los chicos no hay que meterse tanto”, dijo.

Y agregó: “Y si ella (por Jimena Barón) pregona que es divina y santa, me parece que no es tan santa”. Antes de terminar, el ex participante del Bailando fue aún más duro con Barón, quien prometió hacer un recital a beneficio del sueño que apadrinaba Mery del Cerro, y disparó: “Si no mete gente en los recitales, ¿cómo va a ayudar al sueño de Mery del Cerro?”.

Yo no me meto con tu laburo @flaviomendoza y d meterme t felicitaría, sabemos los 2 lo q cuesta producir, apostar e invertir. Yo ofrezco lo q tengo y lo q puedo. Ya con q vayan unos cuantos es algo d guita. Soy una laburante, q paga alquiler y se rompe el qlo. Solo quiero ayudar. — Jimena Baron (@baronjimena) 19 de diciembre de 2018

Lo cierto es que, furiosa, al escuchar las palabras de Mendoza, la finalista del Bailando volvió a utilizar su cuenta de Twitter para responderle: “Yo no me meto con tu laburo Flavio y de meterme te felicitaría, sabemos los dos lo que cuesta producir, apostar e invertir. Yo ofrezco lo que tengo y lo que puedo. Ya con que vayan unos cuantos es algo de guita”.

En esa línea, Jimena se describió como “laburante que paga el alquiler y se rompe el cul….” como cualquier persona. “Solo quiero ayudar”, sentenció. ¿Pero por qué realmente le molestó tanto el comentario sobre Mirko a Flavio? Con su llegada, gracias al buen manejo de las redes sociales y a la exposición de su papá, el hijo de Marley revolucionó todos los medios de comunicación.

Después de 48 años y de mucha expectativa, el conductor de La Voz finalmente le anunció al mundo -el 27 de octubre de 2017- que había nacido su primogénito en Estados Unidos. Tan solo unos meses después (15 de diciembre) llegó al mundo Matilda, la hija de Luciana Salazar, y luego hizo su aparición Dionisio (12 de abril de 2018), el hijo de Flavio. Los tres por gestación subrogada.

Mirko, Matilda y Dionisio, los bebés del momento.

Los tres son simpáticos, bellos, salidos de un cuento. Rubios, de ojos claros, carismáticos y felices gracias al amor y a la devoción incondicional de sus padres. Pero si se habla de carisma, Mirko acaparó la atención de todos, no solo de simples seguidores, sino de marcas, medios, revistas y premios. Sin ir más lejos, con tan solo un año logró ganar dos Martín Fierro.

Esto generó cierto recelo y molestia, sobre todo en el coreógrafo, ya que no le gusta que estén comparando –con razón- al pequeño Dionisio con Mirko. No tienen vidas similares, ni la misma exposición. Mientras que Mirko protagonizó “Por el mundo”, el ciclo de Telefe, Flavio prefirió exponer lo justo y necesario al pequeño de ocho meses.

Para ser claros, Mirko tiene en su poder dos Martín Fierro, un récord digno de los Guiness, ya que debe ser el bebé que más kilómetros recorrió desde su nacimiento, tiene a Susana Giménez como madrina y puede alardear, si hablara o siquiera entendiera, su amistad con figuras de primer nivel como Lali Espósito, Diego Maradona, Lionel Messi o Carlos Baute, entre otros.

Pero el fastidio de Flavio no es con Marley, ni con el extrovertido Mirko, sino con aquellos que comparan a su primogénito -sobre todo en las redes sociales- con el nene que ya recorrió la mitad del globo terráqueo y con los medios o revistas que supieron enaltecer al hijo del conductor de Telefe, a la hija de Luli Salazar y se olvidaron de que meses después había nacido Dionisio.

Sin ir más lejos, el coreógrafo entró en cólera a principios de noviembre cuando la revista Gente convocó para su ya clásica portada con los personajes del año a Marley, con Mirko, y a Luli, con Matilda, dejándolo afuera a él y a su retoño. "No recibí la invitación porque ellos se quedaron enojados porque no les di la tapa con Dionisio”, había dicho Flavio.

Y cerró, indignado: “Bah, digo yo que es eso. Pero estoy invitado a otra tapa mucho más importante. Prefiero estar en las revistas en las que hay personas que realmente te dan cariño, es un ida y vuelta. Así tienen que ser las cosas, por imposiciones no me interesa. Aparte mi hijo no tiene que ver con una revista, eso es el ego del padre, a mi hijo lo trato de preservar un poco”.

Mirko y Marley en la fiesta de Gente.

Los nenes poco entienden del mundo artístico, solo quieren jugar y divertirse. Mientras tanto, sus papis reclaman lo que creen que les corresponde. Algunos lo hacen público y otros prefieren hacerlo por lo bajo. Lo cierto es que Dionisio sí pudo ser parte de una tapa de revista, nada más ni nada menos que junto a Mirko, Matilda, Mirtha Legrand y Susana Giménez. ¿Qué tal?

La tapa de la revista protagonizada por Dionisio.

Para celebrar los 26 años de la publicación, la revista Caras convocó a los babys y a sus papás, junto a ambas divas. Todos ellos lucieron de rojo y dejaron en claro que los tres son los exponentes de una nueva generación que no necesita la fama de sus papás para trascender en las redes sociales. Solo una sonrisa juguetona y la travesura propia de la edad.