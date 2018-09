La magia de la edición: el video de Cande Tinelli en el que aparece sin tatuajes

"Te invito a conocer mi historia", es una de las frases con las que comienza la canción titulada "Yo". La autora es Candelaria Tinelli, o Lelé, tal su nombre artístico. Pese a creerse que su vida está expuesta por ser la hija de Marcelo Tinelli, la joven pregona en su composición que es más de lo que se ve y lo que se dice de ella. Ese mensaje lo amplía al validarlo como aplicable para la vida de los otros, de todos y todas.

Candelaria definió la canción como su carta de presentación. "Quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro", continúa en otra parte de la canción y se suma en el video una mancha negra que comienza a recorrer las paredes blancas. MIRÁ EL VIDEO

Pero no sólo la letra es convocante. Sino que el clip se muestra a la hija del conductor sin tattoos. La it girl luce un conjunto color beige desde distintos ángulos. Comienza con un primer plano, luego continúan algunos planos más de detalle de su figura y por último en un plano más alejado, de frente y de espaldas sin que se noten los extensos y múltiples tatuajes.

Lentamente aparecen los dibujos en piel y la tinta termina de aparecer sobre el final del video mientras despliega unas alas de plumas negras.

En resumen, entre la letra, la estética del video y su acting refuerza lo que dijo una y otra vez cuando fue cuestionada por su gusto en el arte de la tinta sobre la piel: los tatuajes no están sobre su piel, sino que son parte de ella. Entre las últimas estrofas, suma: "No me juzgues cuando reconozcas mis cicatrices".