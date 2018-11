La mamá de Flor Vigna, enojada con Tinelli: lo acusó de estar “obsesionado” con su hija

El escándalo estalló cuando Flor Vigna aseguró que tuvo que eliminar la foto junto a Nicolás Cabré con la que promocionaba la novela “Mi hermano es un clon” porque Laurita Fernández se lo pidió de “muy mal modo".

Según había explicado la ex Bailando, su contrato con Pol-Ka incluye la promoción del programa, razón por la cual decidió subir la polémica imagen.

Viviana Pereyra, la mamá de Flor Vigna.

A raíz de la pelea que se originó entre Vigna y la actual pareja de Cabré, Marcelo Tinelli invitó en más de una oportunidad a que la flamante actriz volviera a pisar la pista del certamen de baile. Cabe recordar que la ex Combate tuvo que renunciar al Bailando por un sueño debido a que ya no podía afrontar los ensayos producto de las grabaciones de la novela de canal Trece.

Frente al intenso pedido por parte del conductor, Vigna se disculpó y prometió que estará presente en el show en los próximos ritmos. "Marcelo Tinelli perdón por no haber podido ir aún Ensayo todos los días la obra hasta 23:30 por eso no llego, pero ya le estoy buscando la forma y voy a estar ahí. Estoy muy agradecida a vos y al equipo por todo lo que viví en el Bailando!".

El descargo de la mamá de Flor.

Pero esto no evitó, sin embargo, que Marcelo Hugo le tirara algunos, varios, “palitos” al aire a la bicampeona del certamen de baile. Sin ir más lejos, exhibió una gigantografía de Vigna el lunes por la noche en clara señal de fastidio por la ausencia de la bella ex Combate. “¿Va a venir Flor Vigna? Yo quiero ver el abrazo entre Flor y Laurita”, le preguntó a Mery del Cerro (el reemplazo de Vigna).

A lo que la conductora de Los Especialistas del Show respondió: "La verdad es que las ganas están. Es real que Flor está ensayando para la obra que va a hacer con Nico Vázquez en el verano y ensaya de noche. Nosotros la invitamos todo el tiempo. Siempre le decimos cuándo bailamos y la invitamos. Ahora, bueno... queda en ella".

Furiosa por esta situación, la mamá de Flor Vigna, Viviana Pereyra, defendió a su hija en las redes sociales y se despachó contra el conductor. "Cómo le gusta a @cuervotinelli tener súbditos. Si no te sentás a aplaudirlo como una foca, te tira palos", fue uno de los mensajes de algún fan de su hija que ella no dudó en retuitear y mostrar en su perfil de Twitter.

La mamá de Flor pide que se disculpen con su hija.

Luego explicó que si su hija todavía no visitó el programa que conduce Tinelli porque no le dieron permiso en los ensayos de la obra que estrenará en enero con Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez. "Intento no engancharme y que los días que veo a Flor me vea bien y no hablar de esto, pero tengo una impotencia como nunca antes”, dijo Viviana con mucha bronca.

@cuervotinelli perdón por no haber podido ir aún!

Ensayo todos los días la obra hasta 23:30 por eso no llego pero ya le estoy buscando la forma y voy a estar ahí ����

Estoy muy agradecida a vos y al equipo por todo lo que viví en el Bailando! — Florcita (@flor_vigna) 20 de noviembre de 2018

Y agregó: “¿Cómo explicarles lo que no quieren entender? Lo bueno es que ella está con su novio de siempre y que el amor vence todo". En su descargo, la mamá de Vigna remarcó que le tienen que pedir “perdón” a su hija por las “mentiras” que “dañaron su trabajo”.

“El viernes la dejaban. Hoy (por el lunes) no porque ensayaron hasta las 23.30 Cuando le den permiso va a ir. Flor tiene un contrato. La van a dejar el próximo ritmo”, cerró Viviana, molesta por el constante ninguneo del conductor de Showmatch para con su hija.