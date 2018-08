En las últimas horas –y desde hace años ya-, fueron muchas las famosas que se sumaron a la campaña a favor del proyecto por la legalización del aborto que se votará mañana en el Senado. En la previa de lo que será una jornada agitada, Jimena Barón marcó posición y explicó por qué está a favor.

La postura de Jimena Barón sobre la legalización del aborto

La clandestinidad no salva vidas. Lo que vos pensás sobre el aborto no hace que las que decidan abortar dejen de hacerlo. El aborto siempre existió y seguirá existiendo, no importa si estás o no de acuerdo.

Estoy a favor de la vida. Yo no abortaría. Yo no importo. No se trata de mí, se trata de nosotras, de todas; de la de al lado, de la de enfrente; la que necesita hacerlo, ella sabrá por qué.

¿Quién soy yo para juzgarla? ¿Quién sos vos? ¿Qué sabemos de su historia? ¿Qué sabemos de su vida? Bastante tiene quien decida abortar como para cargar encima con la clandestinidad, la penalización y la muerte.

No quiero que muera ninguna mujer, no quiero la clandestinidad, la desolación, el desamparo, la hipocresía, el sometimiento. No lo quiero más para ninguna.

Por último, la actriz remató: “Estoy a favor de la vida, de la libertad, del respeto y la sororidad. Necesitamos educación sexual urgente. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.