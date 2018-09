La primera salida oficial de Laurita Fernández y Cabré: teatro, mimos y la confesión de "la suegra"

Relajados. Después de blanquear su romance ante los medios, Laurita Fernández y Nicolás Cabré se mostraron por primera vez juntos. La pareja asistió a una función de la obra Petróleo, en donde trabaja Pilar Gamboa, compañera del actor en la tira Mi hermano es un clon.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron a ver la obra de teatro "Petróleo".

Llegaron juntos y de la mano. La presencia de los medios apostados en el lugar no los intimidó aunque, fiel a su marcado bajo perfil, Cabré esquivó con audacia los micrófonos. Luego de la función, se retiraron sonrientes. A diferencia de su novio, Laurita regaló una mínima declaración antes de abandonar el lugar en el auto del actor: “La pasé muy bien en el teatro”.

Laurita y Nicolás dentro del teatro. Gentileza: LAM.

La salida llega después de que la mamá de Laurita, Inés Stork, revelara que todavía no conoce al nuevo novio de su hija. "Lo saludé el día que estrenaron Sugar", aseguró la mujer en su paso por la pista del Bailando 2018. Consultada por Marcelo Tinelli sobre si habían organizado alguna comida familiar, la suegra respondió: "No, todavía no". ¿Le gusta el noviazgo? "Hacen linda pareja. A mí me gusta", reconoció.