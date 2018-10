La terrible frase de Michael Bublé cuando le preguntaron por el cáncer de Noah

Bublé fue al programa de James Corden, el Carpool Karaoke.

El cantante canadiense Michael Bublé volvió a hablar del momento más duro que atravesaron, cuando su hijo Noah debió enfrentar un cáncer con apenas tres años. El marido de la actriz argentina Luisana Lopilato relató que fue el momento más difícil de su vida. “Cuando nos enteramos, mi vida entera se terminó”, relató Bublé en una entrevista con James Corden en Carpool Karaoke, quien agregó: “No estoy bien, cuando todo comenzó me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando lo sacaron, se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”.