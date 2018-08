Lali celebró la llegada de su nuevo disco y confesó: “Se me ve bien porque tengo buen sexo”

Contentas, felices y agotadas. Miles de chicas de todo el país hicieron cola por más de ocho horas, y algunas hasta acamparon, para conseguir el nuevo disco de Lali Espósito: "Brava". La cantante, además, estuvo en el Multiespacio Blanco Iusión, donde firmó más de 500 ejemplares.

El material está compuesto por 12 canciones y, como si fuera poco, consiguió el primer puesto en iTunes en Italia, todo un logro para una artista latina. Pero mientras disfruta de este éxito, Lali se tomó algunos segundos para dar a conocer que tiene “buen sexo” con su pareja.

Cabe recordar que la cantante está de novia con Santiago Mocorrea, de 32 años, y demostró en varias oportunidades que no tiene pudor en hablar de todo. El año pasado, durante una entrevista, la actriz disparó: “Me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo”.

El nuevo disco de Lali, Brava.

Días atrás –en medio de esta tendencia sobre responder preguntas de tus propios seguidores en Instagram- una usuaria le preguntó “qué es mejor que un orgasmo". Fiel a su estilo, no esquivó la pregunta y contestó sin ningún tipo de vergüenza: “La previa al mismo”.

Esta vez, en diálogo con Paparazzi, donde le volvieron a consultar por su vida sexual, Lali señaló: “Supongo que se me ve muy amiga con mi energía sexual porque tengo buen sexo. Estoy re enamorada. No me importa si es piantavotos tener novio”.

Según explicó, la industria musical te pide, de cierta manera, estar soltera para generar más ganancias. “Les vendría re bien que yo fuera soltera y que hablara de eso. No fue una decisión bajar el perfil de mi vida personal, se dio por cómo soy”, explicó.

Lali en las playas de Ibiza.

Por último, aclaró que su actual pareja es de bajo perfil y advirtió que no debe ser fácil para él acompañar a alguien con su actividad. Lali estuvo en Ibiza disfrutando de unas mini vacaciones junto a Mocorrea y ahora se prepara para cumplir una muy apretada agenda laboral hasta fin de año con firma de discos, shows y hasta como jurado en un programa.

La cantante, luego de firmar para sus fans algunos de sus discos en Córdoba el jueves 16 de agosto, iniciará la gira de Brava Tour: arrancará el 23 y 24 en el Luna Park. Luego recorrerá Córdoba (31/08), Rosario (01/09), Santa Fe (08/09), Rafaela (09/09), San Juan (13/09), Santiago de Chile (19/10), Corrientes (27/10) y Montevideo (17/11).

Lali, sin pudor, habló de su vida sexual.

Al mismo tiempo, se prepara para ser miembro del jurado de Talento Fox, un nuevo reality que saldrá en toda Latinoamérica, junto a Diego Torres y Wisin. Por último, en septiembre estará presentando Acusada, la película que protagoniza junto a Leo Sbaraglia e Inés Estévez.