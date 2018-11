Lapidaria respuesta de Juana Viale después de que Julia Mengolini le dijera "ignorante"

De contra, cortito y al pie. Juana Viale reaccionó después de que Julia Mengolini interpelara su pública posición con respecto al feminismo y la acusara de "ignorante". ¿Qué le respondió la nieta de Mirtha?

"No soy feminista, no creo en la igualdad entre el hombre y la mujer", fue la declaración que Viale dio días atrás y encendió la mecha de la periodista. Crítica, Mengolini le respondió por Twitter: "Son tan brutos que da vergüenza. Y lo peor es que se supone que son cool. Atrasan mil años con su ignorancia".

Consultada sobre la lapidaria crítica, la hija de Marcela Tinayre respondió con soberbia: "No sé quién es Julia Mengolini. Si considera que soy bruta, seguramente su intelecto debe ser mucho más amplio que el mío, pero al menos yo soy sólida, así que no pasa nada".

Su descargo no quedó ahí. "Ella dijo que ‘no era cool’, yo no sé lo que significa ser ‘cool’, si quiere que me lo explique en mi propia lengua, en español, porque yo soy argentina nacida y criada".