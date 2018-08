Lapidaria respuesta de Rodrigo Noya al cyberbullying que sufrió por El Marginal

Memes, chistes y comentarios irónicos de todo tipo florecieron en las redes con la aparición de Rodrigo Noya en El Marginal 2 encarnando a Oaky, un joven preso que enfrenta a los hermanos Borges por la supremacía dentro del penal de San Onofre.

Noya junto a Nicolás Furtado en un alto de las grabaciones de "El Marginal 2".

Y el actor no se quedó callado ante el escrutinio público. "Me parece que pasa por la cuestión de que la gente no me quiere ver crecer. Ellos deciden estereotipar y ubicar en un rol en particular", señaló en diálogo con el programa De Caño Vale Doble en Radio Rivadavia.

Que pasoooo? #elmarginal2 @tv_publica @undertransmedia Una publicación compartida de Rodrigo Noya (@_rodrinoya) el 10 Jul, 2018 a las 3:27 PDT

Según Noya, los televidentes están acostumbrados a verlo como el niño que surgió en Agrandadytos o como el "nerd" que interpretaba en Hermanos y Detectives. "Es algo a lo que me acostumbré. Ya he hecho cosas de otro estilo pero la gente hasta que no lo ve, no lo aprecia", explicó.

"Fue un desafío"

Al mismo tiempo, el actor aseguró que las críticas no lo hieren y que incluso les dio "like" a varias publicaciones en redes que se mofaban de su actuación.

"Yo pedí estar en El Marginal. Cuando fui a audicionar me pidieron que me saque los lentes y me corte el pelo. Y me hizo muy bien", recordó. "Fue un desafío, estoy muy contento con mi trabajo. Acepto críticas actorales, pero juzgar sin haberlo visto no es bueno".