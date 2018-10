Las mil y una caras: Luli Salazar habló de las cirugías que se hizo y de sus "traumáticas orejas"

El archivo la condena. Luciana Salazar es una de las famosas que más “caras” estrenó desde que se hizo conocida en octubre de 2003, luego de sorprender con un polémico topless durante una de las ediciones de los premios latinos de MTV. Hoy, 15 años después, la modelo habló de sus retoques estéticos, aunque no se animó a enumerarlos.

Luciana Salazar en 2003 y la imagen más actual.

“No quiero entrar en esa de vuelta, porque después me terminan criticando. Dicen que me hice la cola y no es así. La gente siempre termina creyendo lo que quiere”, esquivó la rubia en diálogo con la revista Caras. Pese a su negativa de hablar en detalle sobre sus pasos por el quirófano, la cirugía que sí reconoció fue la del aumento mamario. “Al principio, cuando me operé las lolas, tenía mucho y me reduje de a poco. Ahora me siento un poco más acorde con el tamaño”.

Saltó a la fama en 2003 por su "topless" en los premios MTV.

Sobre su imagen actual, la ex de Martín Redrado reconoció: “No me gustan mis orejas, desde chica. Tengo un color en la piel demasiado blanco y a veces se me notan todas las venas, por eso me suelo hacer ‘sopleteado’. Tengo los ojos muy achinados y me gustaría tenerlos muy abiertos. Pero no me castigo porque me mantengo con la gimnasia”.

Aunque reconoció que le gusta estar siempre impecable, Salazar negó someter las fotos que publica en las redes sociales al retoque digital: “En las fotos no me reduzco la cintura ni me retoco o me plancho la cara, sólo cambio el filtro para darle más luminosidad a la foto”.

Luli advirtió que no permitirá que Matilda se haga cirugías antes de cumplir los 18 años.

Por último, la mamá de Matilda aseguró que no le permitirá a su hija someterse a ninguna cirugía hasta cumplir los 18 años: “Me parece muy chiquita y quizá se pueda arrepentir, me gustaría que estuviera más madura. Hay cosas que tienen que tener mi aprobación. Por lo menos hasta los 18 años, yo decidiré. No dejaría que se someta de tan chica a algo de lo que podría arrepentirse”.