Las otras #MarianaMartina: el club de los famosos que viven del canje en Instagram

Mariano Martínez no es el único que monetariza la cantidad de seguidores que tiene en su perfil.

Aunque Martín Cirio -a través de su personaje de redes sociales, La Faraona- lo haya "deschavado", Mariano Martínez no es el único famoso culpable de incurrir en canjes descarados. Aquí, una lista de miembros de la farándula que no tienen ninguna vergüenza al momento de mostrar en redes los regalos que reciben de marcas.

Vicky Xipolitakis

"Ya tengo lista mi máquina corporal para usarla después del parto. Puede tratar celulitis, estrías, flaccidez y grasa localizada", celebró Vicky Xipolitakis mostrando en primer plano el artilugio en cuestión.

En otra fotografía, mientras tanto, la modelo se muestra recostada, vestida con una blusa de encaje blanco y mostrando a cámara otro dispositivo estético y un pomo de crema.

Laurita Fernández

Otra imagen insólita fue la que supo ofrecer Laurita Fernández al momento de promocionar en Instagram una copa menstrual. La actriz y bailarina decidió ser sobria y vestirse de rosa para combinar con el color principal del producto.

Al mismo tiempo, acompañó la foto con un texto repasando las bondades del producto. "¡Son excelentes! Prácticas y muy cómodas, todas las mujeres pueden usarlas. Reemplazan el uso de las toallitas tradicionales y cuidan el medio ambiente, ya que son reutilizables y duran hasta 10 años", argumentó.

Flor Vigna

Durante el Mundial, Flor Vigna sumó un canje bastante particular e incluso logró unirlo con el momento deportivo que atravesaba el país: un medicamento estomacal.

"Qué lindo clima se arma en las calles, en los bares. Esa ansiedad que nos empieza a invadir y la sentimos en la garganta, en el estómago, en el corazón. Eso es 'hinchitis' y no hay un solo argentino que se salve de ésto", escribió justificando el canje.

Flopy Tesouro

Florencia Tesouro ha acudido a Instagram no sólo una vez sino varias para promocionar nada más y nada menos que al dentista con el que se atiende.

Su posteo más reciente al respecto es de hace poco menos de una semana, donde le agradece el cuidado de su sonrisa en la previa del debut de Bailando por un Sueño.

Fede Bal

Es raro sacarse una foto con la bolsa en lugar de con el producto. Pero eso mismo hizo Fede Bal para promocionar un servicio de compras online.

"Me llegó el regalo que le compré a mi papá. Un buen celu. Me animé a comprar online y no lo cambio por nada. ¡Nada mejor que la practicidad!", explicó el actor acompañando la curiosa imagen.