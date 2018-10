Las producciones súper hot de Lali Espósito y Jimena Barón: bikini y transparencias

Este 10 de octubre no es un día más para Lali Espósito: la cantante y actriz cumple 27 años y aprovechó este día tan especial para anunciar que será la artista encargada de abrir el show que Camila Cabello realizará en el marco del Never Be the Same Tour, el próximo sábado 20 de octubre en el Estadio DIRECTV Arena, según confirmó la productora DF Entertainment.

Las fotos de Lali en Brasil.

La ex Casi Ángeles está en medio de su gira por Brava Tour, la cual arrancó el 23 y 24 de agosto en el Luna Park. Luego recorrió Córdoba (31/08), Rosario (01/09), Santa Fe (08/09), Rafaela (09/09) y San Juan (13/09). El próximo 19 de octubre, Lali se presentará en Santiago de Chile, para después viajar a Corrientes (27/10) y cerrar su viaje musical en Montevideo (17/11).

La cantante impresionó a los presentes con su sensualidad.

A su vez, hace tan solo algunos días estuvo en Río de Janeiro para grabar el videoclip de "Caliente", el hit que hizo junto al artista trans brasileño Pabllo Vittar, que hace poco subió al escenario con ella en el Luna Park. Durante el rodaje del clip, Lali lució una muy sensual bikini que resaltaba sus curvas al natural, asombrando a todos los presentes, sobre todo a los paparazzis.

Viajó para filmar un video clip con la cantante trans Pablo Vittar.

El video de "Caliente", de su último disco, "Brava", se estrenará en el mes de noviembre y está siendo dirigido por el dúo Os Primos, integrado por João Monteiro y Fernando Moraes, el mismo equipo responsable de la producción del hit de Pabllo Vitta "Problema Seu".

Pero Lali no es la púnica cantante y actriz en llamar la atención en las redes sociales por su sensual figura. Jimena Barón compartió en las redes sociales las postales hot que le tomaron durante la sesión fotográfica que realizó pata la revista Caras. En las imágenes se puede ver a la ex de Juan Martín del Potro luciendo su físico con una remera mojada y un outfit con transparencias.

“La mejor parte de esta producción es que pegada a la pileta había una obra en construcción. Los muchachos felices mientras yo ‘pantereaba’ para la cámara con platea sold out”, sentenció la participante del Bailando por un sueño.