Las últimas palabras de Gustavo Cerati a su hijo y cómo fueron los cuatro años de agonía

Empoderado y con un perfil cada vez más alto, Benito Cerati habló por primera vez de cómo vivió los cuatro años que duró el coma de su padre, Gustavo, y recordó cuáles fueron las últimas palabras que el cantante le dijo antes de emprender su viaje final.

Gustavo Cerati tuvo dos hijos: Benito y Lisa.

“Fue como un paréntesis, yo realmente si tengo que poner gráfica mi mente es un paréntesis hasta mis 16 años. Después una cosa así como de nada, como gris, y después a mis 21, 22 arrancar de nuevo”, reconoció el músico, en alusión a los cuatro años que Gustavo estuvo internado luego de sufrir un ACV en Venezuela.

Benito Cerati tiene ahora 24 años y es músico.

Cerati se descompensó luego de brindar uno de los últimos shows de su gira por Latinoamérica. Pronto regresaría a la Argentina, después de muchos meses de recitales. Ocho años después, su hijo relató por primera vez cuál fue el último diálogo que mantuvo con su papá.

“Me dejó en la casa de mi mamá y me dijo: ‘No nos vamos a ver por un largo tiempo’; y me quedé pensando por qué el énfasis en eso. Yo soy cero espiritual, sí tengo mi propia espiritualidad en cosas de energía de otro tipo. Con esto no estoy diciendo que vio lo que le iba a pasar, pero es como una buena despedida, un buen cierre”.

Gustavo Cerati junto a la madre de sus hijos, Cecilia Amenábar.

La fama de Gustavo no ayudó a la familia. “Hay dos partes. Una es la parte del padre, que digo cualquiera que haya perdido a sus padres sabrá cómo es el sentimiento, cómo cuesta y hay que superarlo. Todos lo vamos a vivir en algún momento y a mí me tocó temprano. Pero por otra parte está la situación particular de que no es muy común, entonces es como que no había de dónde agarrarse, no se sabía qué pasaba, un día te decían una cosa, otro día otra. Y yo estaba en una época crucial de mi vida, entonces fueron como cuatro o cinco años de no crecer”.

“Es parte de la vida. Creo que sí, es raro decirlo, pero es positivo en cierto punto porque te hace comprender la vida, te hace comprender la muerte, te hace comprender un montón de cosas que digo 'bueno, menos mal que me tocaron de joven'. Jodieron, dolieron, pero en caso contrario no estaría acá, plantado como estoy y realmente creo que todo lo que sucede alrededor de uno hace que uno sea quien es”.

Por último, el joven reflexionó: “Cuando a mí me preguntan si quedó trunco o qué sé yo, yo siento que he cerrado bien con la gente que se ha ido, también yo perdí a mi abuela materna al año siguiente, y hubo como un momento de cierre final súper lindo. Entonces no tengo cosas pendientes”.