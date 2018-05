Laurita Fernández defendió a Bal de las críticas por su película :"No se queda con ningún vuelto"

La bailarina defendió a su pareja y negó que alguna vez el actor se hubiera quedado con dinero que no le correspondía.

En los últimos días, Federico Bal y Laurita Fernández aparecieron en la escena mediática, después de que se diera a conocer un chat de la pareja donde el actor le preguntó a la rubia si era verdad que estaba embarazada.

En medio de este tierno contexto, Bal también fue duramente criticado por sus fanáticos, después de que se diera a conocer que recibió $1,5 millones del gobierno tucumano para llevar a cabo una película que protagoniza junto a su padre, Santiago Bal. Por eso, Fernández no quiso dejar de defender a su novio, y ante la pregunta de la prensa, aseguró que el actor nunca se quedó con ninguna plata que no fuera suya.

Federico Bal y su padre, Santiago, son los protagonistas de una película que se filma en Tucumán.

Según trascendió, en marzo de este año el actor viajó a Tucumán para reunirse con el gobernador Juan Manzur, con el objetivo de firmar acuerdos de cooperación para llevar adelante la producción de su película.

Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un decreto, el cual establece que el hijo de Carmen Barbieri recibirá un subsidio de $1.500.000 de parte de la provincia para llevar a cabo el film que también tendrá como protagonista a Santiago Bal.

Aunque este tipo de acuerdos suelen ser comunes en el mundo del espectáculo, la realidad es que el actor recibió muchas críticas, e incluso, varios seguidores de Twitter lo acusaron de haberse quedado con plata que no le corresponde.

Ante esta situación, Fernández defendió a su novio, y aseguró que nada de lo que se dice sobre él es cierto. "Me parece bien que hable, no soy muy partidaria de que salga a aclarar, pero esta vez sí porque sino es una bola que empieza a crecer y no para", explicó la bailarina en diálogo con Intrusos.

Para los periodistas desinformados q quieren difamarme, en este proyecto tan importante para mí y para mi papa, quiero contarles q la plata recibida de parte del gobierno de tucuman, es para un proyecto declarado de interes cultural de la Provincia. Es para la peli, no para mi. — Federico Bal (@balfederico) 14 de mayo de 2018

Lo q tal vez no sepan es q parte del acuerdo es contratar a profesionales tucumanos, tanto delante de camaras como detrás. Mas de la mitad del equipo técnico y actores son tucumanos, y estan todos felices de ser parte y agradecidos de estar haciendo esto en tucuman... — Federico Bal (@balfederico) 14 de mayo de 2018 ...y que podamos mostrar lo linda q esta la provincia y su gente. Estoy en contacto con la gente y al tanto de sus necesidades, y dentro de mi posibilidades voy a ocuparme de lo que pueda para ayudar. — Federico Bal (@balfederico) 14 de mayo de 2018

"Doy fe que lo acompañé en todo el proceso y sé que no se queda con ningún vuelto extra de ninguna película. La única manera que él sabe ganarse la plata es trabajando y esa es la verdad", sostuvo, al mismo tiempo que agregó que su pareja va a poder sortear fácilmente esta situación porque nunca le gustó estar relacionado con asuntos turbios.

"Él no tiene ningún interés en recibir ningún dinero que no le corresponde porque realmente es un proyecto que el anhela con todo su corazón desde hace mucho tiempo", dijo por último la rubia.

Finalmente, con una sonrisa en el rostro, negó estar embarazada, y dijo que le causó mucha gracia que Bal le preguntara por Whatsapp si era cierto que iba a convertirse en padre. "Le dije '¿vos te pensás que algo así te lo enterarías por Twitter", cerró.