Laurita Fernández habló de la “China”, Rufina y la manía doméstica de Cabré para convivir

Instalada desde mediados de diciembre en Mar del Plata por la obra Sugar, Laurita Fernández saborea cómo es la convivencia con su novio, Nicolás Cabré. Desde la Costa, la actriz y bailarina habló del vínculo que mantiene con Eugenia la “China” Suárez e incluso reveló alguna de las manías del actor a la hora de convivir.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández prueban la convivencia en Mar del Plata.

“Es la primera vez que me encuentro con este hermoso combo”, reconoció en alusión a salir con un hombre con una hija de una pareja anterior. “A Rufina la conozco de antes, del teatro. Charlaba más con ella que con Nico”, sumó, aunque evitó dar mayores precisiones con respecto a la hija de la “China” y Cabré.

En referencia al vínculo que mantiene con la mamá de Rufina, Laurita esquivó: “Es que no la conozco, la tengo, pero no la conozco. Y por respeto no me gusta hablar de eso. Tienen una hija maravillosa... Ellos tienen buena relación, pero siento que a mí no me corresponde”.

Laurita reconoció que no conoce a la "China", aunque habló de Rufina.

Por último, reconoció que la convivencia en Mar del Plata con Cabré va bien y no descarta que, con el tiempo, puedan hacerlo también en Buenos Aires. Eso sí: reconoció que su novio tiene una obsesión importante. "Mientras que haga la cama, Nico es feliz. Si algún día no hago la cama, se complica. Tiene que estar hecha”.

¿Hay algo que no le gusta de la convivencia con Cabré? "Lo que es moplo de que sea deportista es que come menos que yo, ¡Me gana, come mucho menos que yo! No come postres, nada y me siento un poco mal".