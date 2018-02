Laurita, con la voz quebrada y entre lágrimas, habló de Fede: "Rompió ciertos códigos"

En @Intrusos hablamos EN EXCLUSIVO con Laurita Fernández por su separación: "A Fede lo amo... mis planes eran con él" .... ¿Habrá #BalFer en el futuro?



El amor está intacto pero hubo rotura de #Códigos

Fede Bal y Laurita Fernández confirmaron su ruptura, y a la hora de explicar las causas de la separación, la bailarina se mantuvo cauta: "Fueron temas nuestros, que se resuelven y hablan en privado. Nada que tenga que contar acá. Nos distanciamos después del fallecimiento de su abuela y no volvimos a hablar. Seguro que lo haremos. Son cosas que tenemos que hablar los dos".

Laurita, llorando tras su seoparación.

Para colmo, según trascendió, la historia sería similar a la primera separación de los ex tortolitos, donde por aquel entonces la tercera en discordia fue Flor Marcasoli. Ahora, un supuesto nuevo desliz de Fede con Becky Vázquez, una bailarina de 32 años que es parte del show que protagoniza el actor junto a Carmen Barbieri (Magnífica), puso en jaque la relación.

A HORAS de su reencuentro con Laura y su intento de RECONQUISTARLA hablamos en @Intrusos con un muy dolido Federico Bal

¿Volveremos a ver a #BalFer juntos?



¿Volveremos a ver a #BalFer juntos? pic.twitter.com/3Ox8K0f8jv — América TV �� (@AmericaTV) 19 de febrero de 2018

Tras su viaje por Disney, Laurita se refirió a la separación y no pudo contener las lágrimas al hablar del hijo de Carmen. “Estoy bien, triste, volviendo de un viaje que soñaba hacer desde chica pero que no pude disfrutar al cien por ciento. Yo lo amo a él, estoy enamorada de Fede. Mis planes eran con él, me enganche como pocas veces, pero hay cosas que no están bien”, dijo.

Con la voz quebrada, la conductora señaló que “cuando una relación no es de igual a igual o se rompen ciertos códigos hay que tomar distancia porque si no siempre es uno quien termina lastimado”. En ese contexto, se lamentó y reflejó su tristeza al no poder disfrutar del 14 de febrero último (día de los enamorados) como ella lo hubiera deseado.

En diálogo con el renovado Intrusos, Laurita también contó qué fue lo que le dijo a Becky y aclaró que su charla con la supuesta amante de su ex fue muy breve. “No me interesaba saber qué hizo, qué no hizo o qué hace con su vida. Le dije que no quería que se meta gente en el medio o terceros en un conflicto que es de él y mío”, detalló.

Por último, la bailarina tildó de “estupidez” las versiones que la vinculaban con Federico Hoppe –de novio con Macarena Rinaldi- y cerró entre lágrimas: “Ponele el título que quieras, estamos separados o distanciados. Yo le tengo mucho amor y sé que él a mí. Hablaré cuando nos toque”.

La palabra de Becky: "me dijo que me cuide de Fede"

Después de Laurita, quien rompió el silencio en Intrusos fue Becky, la supuesta tercera en discordia. La bailarina negó los rumores de romance con el hijo de Carmen y apuntó con dureza contra Laurita, a quien responsabilizó de instalar su nombre en los medios.

Según la bailarina de 32 años, Laurita le aseguró que esta situación ni su nombre iban a trascender en los medios. “Ella me dijo que no iba a salir esto a la luz y que eran problemas entre ellos dos. Pero a los dos o tres días apareció mi nombre. ¿Si no lo dijo ella, quién?”, explicó.

Al mismo tiempo, remarcó que la conductora le dijo que se cuide de Fede porque seguro le iba a hacer lo mismo que a ella. “Laurita estaba mal, se la notaba mal. No me acuerdo bien cuándo me llamó, pero me parece que fue el día que ella viajó”, expresó.

Y agregó: “A Fede últimamente lo notaba triste, solo. Él la extrañaba mucho a Laura, viajaba todos los lunes a verla. Hacía un sacrificio para verla, manejaba después de dos funciones y nunca habló mal de ella”.

Por otra parte, Becky manifestó que no tuvo ningún affaire con el hijo de Carmen y explicó que el actor la llevaba a la casa de su mamá porque ella dejaba su auto en la cochera de la capocómica. “Me cayó mal esta situación. Hace unos días Laurita me había dicho que esto no iba a salir a la luz. No me interesa salir a los medios por esto”, cerró.