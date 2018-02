Laurita confirmó que está separada de Fede Bal: "Estamos distanciados y es lo mejor"

Otra vez los rumores de engaño circundan la relación de Laurita Fernández y Federico Bal. La rubia no se bancó una nueva infidelidad del hijo de Carmen Barbieri. "Hay mucho amor, pero estamos distanciados y es lo mejor", dijo tras un encuentro que mantuvo anoche con el joven.

Laurita confirmó el distanciamiento.

Todo comenzó con una serie de rumores sobre un acercamiento entre Bal y Becky B, una bailarina de Magnifica, el espectáculo de Barbieri. Aunque ambos lo desmintieron, los rumores hicieron mella en Laurita que desconsolada se fue de viaje sola y muy triste.

Becky B, la tercera en discordia.

A su llegada, ayer por la noche, decidieron reunirse para conversar sobre este distanciamiento que están viviendo. "Nos juntamos por el amor que nos tenemos", dijo Laurita en una entrevista en Intrusos.

"La decisión tomada es cosa nuestra. Hay mucho amor, pero estamos distanciados y es lo mejor", aclaró.

El amor que no era ��

La confirmación ��

La ruptura ��



Laurita Fernández y Fede Bal, cronología de una historia de idas y vueltas#Intrusos - https://t.co/ddeFbFrFrP pic.twitter.com/aQ5L8P5Z9A — América TV �� (@AmericaTV) 20 de febrero de 2018

Con respecto a todas las versiones que corren indicó que "yo escucho muchas cosas pero la realidad la sabemos el y yo" y pese a que se le preguntó porque seguía hablando en presente indicó: "Lo amo y eso no se me va de un día para el otro, no me voy a hacer la canchera como si nada".

Pero Carmen también opinó sobre lo que está ocurriendo: "Ojalá se arregle porque Fede ama a Laura. Yo vi mucho amor ahí", dijo al ser consultada sobre la situación de la pareja.