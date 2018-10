Laurita faltó a la radio porque sufría mareos: ¡¿está embarazada?!

Parecía el año soñado de Laurita Fernández: protagónico en Sugar, conductora radial y flamante jurado del Bailando por un sueño. Pero desde que dejó el baile para calificar a los participantes recibe todo tipo de críticas y hasta protagoniza cruces lógicos y no tan lógicos, como el último que sacudió la pista con Soledad Fandiño con protagonista: una pica que va creciendo con el correr de los días.

Todo comenzó cuando la actriz se quejó de que la actual pareja de Nicolás Cabré la había ninguneado al no conocer su trayectoria. A partir de ahí, la disputa creció como una bola de nieve hasta que estalló cuando la jurado sostuvo que Fandiño era “una envidiosa”.

Al mismo tiempo, al ver como cuestionan gala a gala a su hija, Inés Stork –participante del Bailando y mamá de Laurita- fue lapidaria y afirmó que Fandiño prácticamente no tendría de qué hablar si no es de Laurita. Esto provocó la característica risa sarcástica de la modelo, quien no dudó en responderle a Inés y, de paso, volver a hablar de la ex de Fede Bal.

“Yo podría haber elegido muchas previas para armar. Podría haber hablado desde el día uno de la relación que tengo con el padre de mi hijo (René Pérez, cantante de Calle 13) o de lo que pasó, cómo me separé. Podría haber hablado de un montón de cosas y estirar ese tema, durante varias previas”, detalló Fandiño en una nota con Los Ángeles a la mañana.

Y agregó: “También, en lugar de subir a mis redes sociales los videos de apoyo de otros artistas (como Ricky Martin, Luis Fonsi o Diego Boneta, el actor que interpretó a Luis Miguel en la serie de Netflix) los podría haber guardado para dárselos a la producción y que los pasen en la pantalla gigante. Hacer eso en cada previa, sin embargo los pongo en mi Instagram”.

Durante su descargo, además, Fandiño acusó a Laurita de meter todo el tiempo a Cabré en la discusión –vale resaltar que la actriz estuvo comprometida con el actor- y sentenció: “Ella lo mete en el medio (a Nicolás Cabré), no entiendo por qué tiene la necesidad de estar hablando de él todo el tiempo. No es necesario, hay cosas que no son necesarias”.

Peor en medio de este idas y vueltas, discusiones y chicanas sobre sus profesiones, la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, utilizó las redes sociales para manifestarse a favor de una de las dos y, claro está, su opinión no pasó desapercibida por sus más de 1.4 millones de seguidores. “De mis preferidas del bailando Soledad Fandiño”, escribió, destacando que ambas son del mismo signo.

¿Y Laurita? Esto poco le importó a Fandiño, quien se hizo eco del mensaje de Lelé –el nombre artístico de la hija de Tinelli- por Twitter y por las misma vía le respondió. “Gracias Cande. ¡Sos lo más hermosa!”, respondió la actriz ante el favoritismo de la hija del dueño.

En medio de este escándalo, trascendió que Laurita se habría reunido con la producción del certamen de baile para manifestar su descontento con el “maltrato sistemático” que viene recibiendo por parte de los participantes y el BAR liderado por Lourdes Sánchez.

En esa línea, la conductora radial sufrió una fuerte recaída que la obligó a cancelar su agenda laboral. Sin ir más lejos, se ausentó esta mañana a su programa de radio en Vale 97.5 alegando “estar descompuesta”. "Me cuenta Laura que está con presión muy baja. Con mareos hace dos días”, explicó Ángel de Brito al dar a conocer esta noticia.

Y luego de que sus panelistas deslizaran la posibilidad de que estuviera embarazada, el periodista concluyó: “Está muy cansada porque siente que la matan todos. Que todas las noches hay alguien que la atiende, cuando no son los participantes es Lourdes (Sánchez)… Dijo que se siente maltratada que es una cosa general contra ella”. ¿Estará embarazada?