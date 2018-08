Le robaron el celu a La Faraona y ventiló todo a lo "Mariana" en su cuenta de Instagram

El instagramer Martín Cirio , más conocido como "La Faraona", fue asaltado ayer por la noche cuando se dirigía en Uber. Mientras viajaba en el asiento de acompañante fue sorprendido al escuchar un estallido de la ventanilla, producto de un puñetazo. El delincuente le quitó el celular y huyó. Lejos de angustiarse en ese momento, llegó a avisar a sus más de 400 mil seguidores con Stories, donde explicó con detalles lo que sufrió. Y no faltó el humor.

Martín Cirio es La Faraona.

La Faraona, tal como lo llaman sus seguidores, estaba dirigiéndose hacia la discoteca Sitges, en Palermo cuando ocurrió el robo. Una vez que pasó lo peor, llegó al boliche e intentó mantener la calma para poder dar su show. Tal como relata en sus videos, solo le contó lo sucedido a un amiga que lo asistió para limpiarse una herida que sufrió en una de sus manos.

Según instaló en sus monólogos, todos los que postean en sus estados de Facebook discursos eternos sobre lo que le pasó en el día o lo que piensan sobre algo como si alguien los leyera interesados son los que 'ventilan al estilo Mariana'.

Fiel a sus palabras, hizo 'la gran Mariana' y brindó detalles de lo que pasó con cambios de ánimo e intentando no contagiar la sensación de depresión o angustia que se suele sentir cuando se es víctima de un robo.

Durante una hora y media, La Faraona cantó sus hits, "Mi feto will go on", "Mate Alert" y motivó a su público a bailar "Juana la cubana", de Las Chicas del Can, que incluso es parte de un reto que inició el instagramer hace unos días en sus redes. Los seguidores imitan los movimientos del video y participan por dos entradas a algunos de los show que Cirio tiene programado. Y no son pocos.

La Faraona es uno de los influencers del momento y logra en pocos días instalar términos, canciones y gags pegadizos que se repiten con facilidad.

Para terminar, repasó todo lo que tenía en su celular, como las imágenes de hombres que le gustan, videos pornográficos, estados de Tinder que conversa para producir sus videos y hasta sus propias fotos modelando hace diez años atrás. Sin dudas, si los ladrones no lo siguen en las redes y entienden su humor se sentirán extrañados. A tomarlo con humor.