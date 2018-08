Le tomaron la casa a Juan Alberto Mateyko y no le pagan desde hace ocho meses

Juan Alberto Mateyko y su ex mujer, Naanim Timayko, enfrentan un drama con el inquilino al que le alquilaron hace más de dos años su casa en el exclusivo country Olivos Golf Club. Según relató la actriz, la intención del hombre es comprar el inmueble mucho más barato de lo que cuesta y además dejó de pagarle el año pasado.

El conductor prefirió mantener el perfil bajo.

La actriz y el conductor radial, que actualmente que actualmente vive en la provincia de Córdoba, compartieron 21 años en esa casa y fue donde criaron a sus hijos. Cuando se separaron, el conductor le pidió a su ex mujer que alquile la propiedad y se quedara con dicho ingreso.

"Primero comenzó como un contrato temporal de verano, después se extendió hasta una temporada de seis meses, pero nunca firmamos nada. Siempre fue todo de palabra", contó Naanim.

"Incluso, una parte de la casa estaba cerrada con llave y tenía cosas mías", sumó la actriz. "Los primeros dos años, me pagó bien. El problema comenzó a fines de año pasado cuando me hizo una oferta para comprar la casa por dos pesos con cincuenta. Desde entonces, no me atiende más el teléfono y tampoco me paga".

Ambos iniciaron una demanda legal.

Timayko no quiso revelar qué suma es la que le adeuda el vecino y agregó que la propiedad está descuidada. "Dejó estar la casa para que no valga lo que realmente sale, ni me permite mostrarla para venderla", dijo.

"Él la usa como casa de fin de semana. No es que no tiene en dónde vivir. Incluso cambió el auto, al igual que su hijo, que juega al golf representando al country", sostuvo.

Mateyko y su ex pareja iniciaron acciones legales y se abrió una causa caratulada como "desalojo por falta de pago". Pese a que el conductor radial decidió mantener el perfil bajo, la actriz decidió hacerlo público para llamar la atención de los administradores del club privado.