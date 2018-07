Llinás lo hizo otra vez: la parodia del "derrame cerebral" que le dedicó a Carrió

Una vez más, la actriz Verónica Llinás grabó un sketch en sus redes sociales. Con las declaraciones de Elisa Carrió, quién el lunes recomendó a la clase media dejar más propinas y dar changas, se inspiró en ironizar sobre el tema.

"Las propinas y las coimas son el motor de la economía argentina. Es aplica la teoría del derrame... cerebral", sostienen Llinás al hablar por teléfono a su interlocutora, en referencia los dichos de la diputada.

Los seguidores celebraron el nuevo video y la alentaron para que no deje publicar parodias de este estilo. "Qué quieren que haga, si no paran de tirarme centros", respondió con humor en una publicación de Twitter.

Pero no es una acción nueva. Desde 2016 la actriz produce parodias con temas de actualidad y como siempre provoca muchas risas y alivio para la indignación.

Repudio masivo a los dichos de Michetti: "la señora papelones"

También la vicepresidenta, Gabriela Michetti, le dio motivos para filmarse. La funcionaria reforzó su postura en contra con declaraciones polémicas en una entrevista brindada a diario La Nación. Entre sus comentarios dijo que ella no lo permitiría ni siquiera en casos de violación. “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé”, aseguró.

Las polémicas declaraciones de la Vicepresidenta.

Sus dichos generaron una ola de repudio a la que se sumaron diversas actrices, entre ellas Verónica Llinás, Griselda Siciliani, Verónica Lozano, Florencia Peña y Jaulera Zylberberg.

En este caso, Llinás en el sketch en el que simula mantener una conversación telefónica con la funcionaria en cuestión. “Estoy espeluznada, ¿vos sabés los años que hace que yo estoy practicando y perfeccionando este personaje hueco, reaccionario, oscurantista, falto de toda sensibilidad social para que vos vengas de la noche a la mañana y de un plumazo me corras de la silla?”, comenzó.

“Qué falta de sororidad. Yo vivo de esto. No vivo del Estado, tengo que ganarme el pan como cualquier hijo de oligarca venido a menos. Y tampoco sé trabajar, eh. Reconozco que no se me hubiera ocurrido nunca una frase como la tuya”, dice la actriz en el personaje.