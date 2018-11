¡Lo hizo de nuevo! Una artista colombiana acusó a Nik de plagio: "Es una falta total de respeto"

Sandra Gaitán nació Bogotá, Colombia, pero desde hace tiempo –desde el año 2008 para ser exactos- se encuentra radicada en la bella localidad de Casilda, provincia de Santa Fe. Cocinera e impecable artista, tiene su propio negocio de comida y trabaja para dos revistas: “Cromos” de Colombia, con más de 100 años de existencia, una de las más grandes del país cafetero, y "Bienestar" de Colsanitas.

Sandra Gaitán, la creadora de Mojicona.

“Soy cocinera y también ilustradora (risas). Me reparto entre esas dos profesiones”, le aseguró Gaitán a BigBang, que en las redes sociales lleva el seudónimo de “Mojicona”, su apodo desde hace muchísimos años y, a su vez, el nombre de su principal personaje de caricatura.

Si bien lleva el título de artista con orgullo, en las últimas horas se encontró con que uno de sus tantos diseños había sido robado por Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, uno de los conocidos historietistas argentinos y padre del simpático personaje Gaturro.

Alertada por sus seguidores –en Instagram, donde comparte diariamente algunas de sus obras, tiene más de 30 mil- notó que Nik había usado como propio un concepto artístico que ella había publicado en las redes sociales hace poco más de un año, en septiembre de 2017.

La publicación original.

El creador de Gaturro publicó como suyo la obra en cuestión, que habla de una mujer que debe quedarse en su casa limpiando mientras piensa salir a divertirse, le borró la firma de su creadora (Mojicona) y le cambió el titulo agregándole la tipografía característica de sus diseños.

Al ver esto, Gaitán primero explotó en Twitter: “Este señor @Nikgaturro no sólo contento con editar mi ilustración, cortar la firma y apropiarse de ella. Cambia totalmente el contexto para subirla a su cuenta. Falta total de respeto sin hablar de una violación a los derechos de autor”.

Y luego, consultada por BigBang detalló cómo se sintió al ver como su diseño era usurpado por el humorista gráfico que suele mezclar los temas de actualidad en sus célebres cuadritos que publica el diario La Nación. “No sé qué se le pasa por la cabeza a este señor”, comentó.

El "robo" de Nik.

Según le comentó a este portal, fueron varios de sus seguidores quienes le escribieron contándole y hasta mostrándole la publicación que el artista argentino subió como propia. “Me causó enojo, porque no se puede creer que un tipo que se hace llamar ´profesional´, ´ilustrador´, reconocido y famoso, tenga la poca ética de apropiarse de ilustraciones que no son suyas”, dijo.

Al mismo tiempo, visiblemente molesta, comentó que no sabe cuáles fueron sus intenciones de Nik al robarle su ilustración y detalló que está al tanto que no es la primera vez que el historietista es acusado de plagio. “No hace mucho en realidad me enteré de que esto ya pasó varias veces con otros ilustradores y algunos grandes, enormes como el Gran Quino”, sostuvo.

A pesar de esto, Gaitán remarcó que ella no estaba dispuesta a iniciarle acciones legales a Nik y aseguró que solo se conformaba con una disculpa pública de parte del artista, pero que al ver que el historietista borró la publicación de sus redes y además bloqueó a todos los usuarios que le recriminaban sobre el plagio, señaló que no le quedará otra opción.

Este señor @Nikgaturro no solo contento con editar mi ilustración, cortar la firma y apropiarse de la misma. Cambia totalmente el contexto para subirla a su cuenta.

Falta total de respeto sin hablar de una violación a los derechos de autor ��

Por favor difundir. pic.twitter.com/F8ojaFIn9D — Mojicona (@mojicona) 31 de octubre de 2018

“Yo no le envié ningún mensaje privado, la verdad no sé aún si hacerlo. Mi descargo fue el tuit que se ha hecho viral donde le hago la mención correspondiente y te puedo asegurar que lo vio, ya que tiene una cantidad enorme de RT's. Yo solo esperaba alguna clase de disculpa pública más que iniciar demandas legales. Pero hasta ahora, nada de nada... Y sé que no va a pasar”, detalló.

Según contó la artista colombiana, el apodo "Mojicona" surgió en Twitter gracias a un periodista amigo suyo, Nicolás Samper. “Él un día hablaba de el ´mojicón´ que en Colombia es una especie de pan dulce que a mí no me gusta. Se armó una especie de debate divertido con él y otros tuiteros. Inmediatamente yo me cambie el @ a Mojicona como una especie de antítesis al pan este”, contó.

Y sumó: “Pasa el tiempo y ya mis amigos, conocidos y familia misma me empiezan a llamar así. Un par de años después, desayunando en casa de mis papás en Colombia, mi mamá nos cuenta que a ella de joven le decían ´Mojicona´ por los cachetes redonditos. Desde ese momento supe que mi @ jamás iba a cambiar, porque ahora ya tiene un valor sentimental”.

Por otra parte, con respecto a su personaje insignia, que viene alegrando los días de sus fanáticos, aclaró: “El personaje surge solito a medida que voy creciendo como ilustradora y ya es la estrella de mis ilustraciones por así decirlo. Mojicona el dibujo, soy yo. O se supone que soy yo y muchas de las cosas que ella piensa y le pasan son propias mías”.

El teclado del rey del plagio. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantarnos que este señor @Nikgaturro nos siga robando nuestro trabajo? https://t.co/Ke5q87W6G0 — Mojicona (@mojicona) 31 de octubre de 2018

No es la primera vez que el padre de Gaturro acude a terceros para lograr la inspiración para sus trabajos: El sitio de periodismo sobre las redes sociales El Meme, realizó una exhaustiva investigación sobre los “plagios”, así lo llaman, del famoso Dzwonik. En la nota lo tratan de “el rey del plagio” porque así se refieren al dibujante-humorista en las redes sociales.

Año 2004

Año 2006

El Gran Quino, creador de Mafalda, fue lapidario al hablar en su momento sobre Nick, quien se nota, ha sido su gran admirador. "Diría que en general me llevo bien con todos, menos con Nik, que publica en La Nación y empezó robando muchísimo a Rudy y Daniel Paz, de Página/12. Nik vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos. Nadie lo soporta. Al punto que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté.", dijo ya en febrero de 2004 al diario Página 12.

Otra muestra:

Año 2009

Año 2010

Ni siquiera “el Negro” Fontanarrosa se salvó:

Año 2011

También Twitter le sirve de “inspiración”. Esto fue durante la emisión de los premios Martín Fierro 2012

Una célebre twitera que utiliza para sus ácidas opiniones en nombre de Dra. Pignata, también fue su víctima.

Mas ejemplos: