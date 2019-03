Miles de fotos, videos y audios de WhatsApp: la información que apareció en el celular de Natacha

El celular de Natacha Jaitt fue desbloqueado por los técnicos informáticos: encontraron 20 mil imágenes y 400 videos. Además, lograron revisar las conversaciones de WhatsApp para intentar reconstruir qué ocurrió la madrugada del 23 de febrero en el salón Xanadú.

Lograron abrir el celular de Natacha.

Los expertos determinarán si el contenido digital permite saber cómo fueron las horas previas a la muerte de la modelo. A su vez, los elementos que resulten de interés para el juez Martín Yadarola, que investiga una denuncia por violación realizada por Jaitt, también se sumarán a dicha investigación. Como también para la fiscal a cargo del caso que tiene en la mira los abusos en Independiente.

En medio de todos los archivos que tenía la mediática en su teléfono, los técnicos informáticos encontraron dos audios de WhatsApp que desmentirían la versión de Guillermo Rigoni, el dueño del complejo.

LOS AUDIOS EN EL CELULAR DE JAITT

"¿Te bañaste? Me tuvo una hora hablando por teléfono el dueño del salón que voy mañana. Ay, no puedo más", le dijo la conductora a su amigovio mendocino, en referencia a Rigoni. En un segundo audio, publicado por TN.com.ar, se la escucha decir: "Mirá el salón. El tipo de eventos que yo hago son estos, eh". En esa misma conversación, le reenvió fotos y vídeos que le había mandado el propietario del predio.

Para el análisis del resto de audios y archivos encontrados en el móvil, los técnicos de la fiscalía de Violencia de Género de Tigre realizaron una copia de seguridad de todas las imágenes y de los videos hallados en la memoria del teléfono.

Pero esto mismo no se logró, no pudieron ingresar a la tablet de la modelo ya que la clave entregada por los hijos de Natacha era incorrecta y los técnicos no pudieron desbloquearla.

El mensaje de Velaztiqui sin respuesta

Entre el contenido hallado, los investigadores detectaron un mensaje que nunca obtuvo respuesta. "Estás bien???", le escribió el productor paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte a la 1.24, preocupado porque su amiga había dejado de contestarle durante la cena. El abogado de la familia Jaitt, Alejandro Cipolla, reveló que el empresario insistió y la llamó cuatro veces: a 1.26, 1.30, 1.31 y 1.39, pero nadie atendió.

La defensa de Jaitt no descarta que se haya tratado de un homicidio y hasta plantearon la posibilidad de un envenenamiento. El lunes se realizará el peritaje toxicológico sobre "el pool de vísceras" para completar la autopsia.