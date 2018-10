Lourdes Sánchez, lapidaria con Pampita: "Podría haberle dicho bolsa de cuernos"

El jueves por la noche, Carolina “Pampita” Ardohain regresó al Bailando por un sueño en reemplazo de Florencia Peña como jurado y protagonizó un fuerte cruce con Lourdes Sánchez. A la hora de puntuar el aquadance de la bailarina, y luego de un intercambio de palabras con los integrantes del “BAR”, la modelo aseguró que la mujer del “Chato” Prada cayó como una “bolsa de papas” tras un truco.

Esto molestó a la actual panelista de Los Ángeles a la mañana, quien furiosa no dudó en calificar a la ex pareja de Juan “Pico” Mónaco como una “bolsa de cuernos”. “Pampita anoche no tuvo buen gesto. Me pareció super ordinario que me diga lo de la bolsa de papas, hay otros términos”, se explayó Lourdes este viernes en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y continuó: “Fue ofensivo porque después de mi embarazo no quedé contenta con mi cuerpo. Entonces, al decirme eso enseguida pensé que era gorda, que estaba pesada y que le pesaba a Diego (Ramos). En ese momento se me vino todo eso a la cabeza. Creo que el modo no estuvo bien porque a Pampita no se le puede decir nada”.



Según la presidenta del “BAR”, la ex conductora de Pampita Online cree que “tiene la verdad de todo” y remarcó que se cree “Paloma Herrera” hablando. Fue entonces que con ánimos de golpear donde más le duele a la modelo, Lourdes disparó una frase lapidaria ante la gran sorpresa de todos en el piso: “Yo a ella tampoco le dije que era una bolsa de cuernos. A mí me ofendió eso”.

Al final, Lourdes admitió que en el momento “no le dije bolsa de cuernos porque me parece ofensivo. No le dije nada. Lo único que le dije era si quería venir a mostrar el truco”. ¿Le responderá Pampita a la mujer del “Chato” Prada?