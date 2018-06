Luciana Salazar enojadísima con Tinelli: no va al Bailando y se quedó sin programa propio

El Bailando por un sueño está a la vuelta de la esquina y ya tiene su primer gran escándalo con lo que pudo haber sido uno de sus participantes: Luciana Salazar. Hace poco más de una semana, la modelo había asegurado en las redes sociales que no iba a ser parte del certamen de baile. Si bien en aquel momento no dio detalles, se supo que tuvo un fuerte cortocircuito con la producción.

Luciana está dolida con Tinelli.

El tiempo pasó, la mamá de Matilda decidió explicar por qué se siente “dolida” con Marcelo Tinelli y culpó a la producción de LaFlia de hacerle falsas promesas. “Me insistieron y me pidieron que no firme en Kuarzo, pero después no cumplieron. No me respetaron la artística de lo que yo quería, me cambiaron el formato del programa que iba a tener con Polino”, detalló.

En diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez, Salazar remarcó que se perdió de tener su propio programa a raíz de las promesas del equipo de Tinelli. “Estoy dolida con Tinelli. Dudo que se pueda encontrar una vuelta. Estoy un poco dolida con el tema Bailando, tenía una propuesta de Kuarzo de hacer un especial mío en un programa instaladísimo que sale por Telefé”, señaló.

El mensaje de Luciana Salazar.

En esa línea, la bella rubia aclaró que tenía la posibilidad de conducir su programa propio hasta que le llegó un mensaje de Federico Hoppe, uno de los históricos productores de Tinelli. “Después vino Hoppe a proponerme el Bailando, que era algo que quería Marcelo. Yo le fui clara y le dije que tenía una propuesta muy interesante de Kuarzo”, explicó.

Y continuó: “Me están dando la posibilidad de hacer algo que yo quiero hace bastante, y él me dice bueno, pero pará, dejame, que lo voy a hablar con Marcelo a ver qué opina. Por otro lado me llega, por otra persona, la propuesta de lo de Polino, no me llega por Fede”. Según contó, su intención era conducir a la par de Polino el programa que está pronto a estrenarse por la pantalla de El Trece.

“Entonces ahí él le propuso a esta persona allegada a mí el tema de estar en el programa de Polino pero no como panelista sino como co-conductora. Marcelo quería que yo haga el Bailando, pero yo en realidad no me moría por hacerlo. Para mí lo primordial era lo otro, que es para lo que me vengo preparando, yo Bailando ya hice muchos…”, dijo.

LuliPop tuvo varias participaciones en el Bailando.

Y siguió: “Cambiaron toda la artística, entonces cuando me cambiaron toda la artística y no se puede respetar lo que yo quería, tengo el dolor de decir pucha, me perdí un contrato y yo no puedo estar perdiendo tiempo en este momento, necesito trabajar por mi hija”.

Por último, Luciana comparó el destrato que tuvo la producción con ella con el enojo de Moria Casán, quien no estará como jurado este año. "A mí me duele el tema de que saben que yo dejé otra propuesta y no se me respetó lo que yo quería, me duele desde ese lado”, expresó.

Luli y su bella hija, Matilda.

Y cerró: “Pero cada situación es diferente. Si Moria se sintió afectada me parece perfecto que ella lo haya sentido de esa forma, yo me siento dolida porque perdí laburo. Porque si estuviera trabajando y no se me da esto bueno, estoy trabajando, ese es mi dolor".