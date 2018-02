Luego de desbarrancar al hablar sobre la violación, Cacho hará un show por el Día de la mujer

Los últimos días de enero no fueron sencillos para “Cacho” Castaña. Producto de una condenatoria frase que lanzó durante un programa de televisión, el cantante recibió fuertes críticas que deterioraron su salud y que derivaron en la suspensión –por su delicada salud y el temor al escrache público- de los dos shows que iba hacer en Mar del Plata.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", acaba de decir Cacho Castaña al aire en una entrevista televisiva que siguió como si nada. pic.twitter.com/eBnNZq1Ava — Juan Amorín (@juan_amorin) 8 de enero de 2018

El cantante había reaparecido en Involucrados, y allí, mientras hablaba de la actualidad del país, explicó que veía a la sociedad muy "sensible", y para referirse al tema, dijo: "Si la violación es inevitable, relájate y goza". Sus condenables palabras trajeron polémica y repudio: las redes sociales se prendieron fuego con usuarios muy enojados con el músico.

Cacho volverá al escenario después de sus polémicos dichos.

Pero luego de pedir disculpas en reiteradas oportunidades, Chacho tendrá su revancha el próximo 10 de marzo en el Café la Humedad. Ese día, el artista se volverá a subir al escenario y se reunirá con su público otra vez para celebrar –bajo la conducción de Matías Santoianni- el Día de la Mujer.

Cacho, con oxígeno mediante, se defendió de las críticas.

Poco importo que días después de sus polémicos dichos, Cacho decidiera disculparse. El daño ya estaba hecho y la sociedad, lastimada, no se lo perdonaba. "Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida vida", dijo.

Cacho había suspendido sus shows en Mar del Plata.

Como las disculpas no surtieron efecto, el cantante volvió a romper el silencio los últimos días de enero, durante una nota con Infama. “Fue algo que se me escapó, que dije sin querer. Fue un dicho callejero y tengo muchos más de esos porque en mi época se hablaba de eso”, explicó.

Y se preguntó: “¿Quién dice qué se puede decir y qué no? Alguien va a tener que dirigir eso o ¿es a la buena de Dios?. Yo estoy pasando un lindo verano, a pesar de todo lo que pasé y que pedí disculpas. Me mataron. Son las reglas del juego y me la banco”.

A casi tres semanas de su regreso al escenario, Cacho volverá a encontrarse con todas aquellas fans que antes lo disfrutaban y hoy se encuentran dolidas. Las mujeres ahora están todas enojadas, antes nos llevábamos tan bien. Nos divertíamos y ahora están todas enojadas las minas, no sé qué les pasa”, había dicho el cantante. ¿Las reconquistará?