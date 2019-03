Luego de la revelación de la "China", Vicuña habló sobre el contrato prenupcial que firmarán

"No necesito la plata de nadie", había señalado tiempo atrás Eugenia "China" Suárez en relación a su decisión de firmar un contrato prenupcial con Benjamín Vicuña para que no haya peleas por los bienes en una eventual separación.

La China y Vicuña se casarán pronto.

Y ahora fue el actor quien habló del documento que la pareja firmará antes de casarse. "No me gusta dar muchos detalles. Ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor", reflexionó frente a las cámaras de Infama Recargada. Para Vicuña, el contrato no le resulta "curioso" sino simplemente "decisiones que cada pareja toma".

"Quiero casarme, pero claro que firmando un prenupcial con todo claro", había señalado la "China" tiempo atrás. "No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar".

Propuesta en jogging

Paralelamente, la actriz reveló que su pareja le propuso matrimonio mientras ella estaba "en jogging" y "por ir a dormir la siesta después de almorzar".

"Me emocioné, pero no lloré. No soy de lágrima fácil, me cuesta", recordó. Además agregó que la boda será sólo por civil y con amigos, y que durante la fiesta tendrá "cinco cambios de ropa".

"Cuando era más chica soñaba con la iglesia, más por mi papá, que era muy católico. Pero cuando falleció eso dejó de tener sentido", explicó Suárez.