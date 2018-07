Luis Miguel y el verdadero último encuentro con su mamá que no reveló en la serie

La última vez que el cantante vio a Marcela Basteri no ocurrió en el Luna Park.

El productor chileno Jaime Vas, quien supo ser tour manager de Luis Miguel, aseguró que el encuentro final entre el cantante y su madre no fue en el Luna Park porteño en 1985, tal como revela el cantante en su serie, sino un año después.

De acuerdo al productor, madre e hijo se vieron por última vez en un aeropuerto.

De acuerdo a su relato, el "Sol de México" vio por última vez a Marcela Basteri en septiembre de 1986 en el restaurante del segundo piso del aeropuerto de Madrid antes de viajar a Chile. El encuentro habría sido previamente organizado por Luisito Rey, padre del artista.

"No era normal"

Vas describió a Basteri como "una señora rubia, guapísima" y recordó que Luis Miguel corrió hacia ella apenas la vio y "se fundieron en un abrazo estremecedor".

"Por primera vez me pregunté qué onda, qué pasaba acá. No era normal, estaban como pegados por un chicle", rememoró agregando que Marcela lloraba y cubría de besos a su hijo.

Marcela y su hijo menor, Sergio, habían llegado a las nueve de la noche. "Micky" tenía pasajes para volar a Chile a las 22. Tenían sólo dos horas para verse. El padre, convertido en el villano central de la serie del cantante, intentó sentarse; pero Luis Miguel lo cortó en seco: "Papá, quiero estar solo con mi mamá".

El productor chileno y Luis Rey aguardaron en una mesa alejada. "Lo que pasa es que el niño lleva meses sin ver a la madre", le explicó entonces. "Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses. ‘No seáis tan insensible’, me repetía", reconoció el manager.

Cuando finalmente el cantante tuvo que partir a abordar su vuelo, Vas lo vio "muy triste". “Me impresionaron…, el niño se fue muy triste. Lo estaba esperando su secretario y un guardaespalda. Se despidió y yo llamé a Ernesto para avisarle. ¿Luis Rey y Marcela? No supe para dónde se fueron”, remató el productor. Tal vez, una de las últimas personas que vio con vida a Marcela.