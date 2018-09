Luli Salazar apuntó de nuevo contra Redrado: "¿No te bastó con todo lo que me hiciste?

Las cosas no andan bien entre Luciana Salazar y su ex pareja, Martín Redrado, desde que la modelo no solo contó que el economista le hizo una suerte de “brujería”, sino que además compartió un audio en el que se puede escuchar al ex presidente del Banco Central confesando el hecho. Todo un escándalo que, al parecer, tendría una segunda parte al caer.

Redrado y Salazar en medio de un escándalo.

A través de su cuenta de Twitter, la mamá de Matilda volvió a apuntar contra Redrado, aunque fiel a su estilo sin nombrarlo directamente. “¡Se puede ser más malo! Como se nota que toda su vida careció de corazón #todovuelve #lasbrujeriastambien”, escribió Luli en clara referencia a su ex pareja, quien a su vez también fue acusado de utilizar “artes oscura” por la ex novia de su hijo.

Más tarde, sin aclarar que había ocurrido, la modelo sentenció: “¿Qué buscas castigarnos? ¿No te bastó con todo lo que me hiciste durante todos estos años?” La furia de Salazar se desató luego de que en la tapa de la revista Pronto apareciera Vanesa Wasinger, ex pareja de Tomás, el hijo del economista, disparando munición gruesa contra el ex presidente del Banco Central.

Se puede ser mas maloooo!! Como se nota que toda su vida carecio de �� #todovuelve #lasbrujeriastambien — luciana salazar (@lulipop07) 5 de septiembre de 2018

En diálogo con la revista, Wasinger señaló a Redrado como el responsable de que su romance con Tomy no haya prosperado. "No le gusta que sea modelo, cree que le voy a arruinar la vida a su hijo. Tomás no puede hacer nada, el padre lo tiene agarrado económicamente. Redrado me llamó por teléfono para decirme que no soy una mujer para su hijo”, detalló.

Que buscas castigarnos?? No te basto con todo lo que me hiciste durante todos estos años? — luciana salazar (@lulipop07) 5 de septiembre de 2018

Y siguió: “Y me dijo que no creía que estemos enamorados. Primero que es mentira y segundo que no tiene por qué meterse. Me dijo que si no me alejaba de su hijo iba a tomar medidas, usó un tono violento. Cuando le conté a Tomy me dijo que le daba vergüenza que el padre tuviera ese comportamiento, pero que siempre fue así. No pude hacer nada”.

La ex del hijo de Redrado ratificó la brujería.

Según la modelo, Tomás teme enfrentarse al padre “porque le corta los ingresos y le dice que lo va a mandar a trabajar. "Martín siempre le eligió las novias. Están locos. A otra lo obligó a dejarla porque era colombiana". En esa línea, Wasinger aclaró que además del vaso congelado con el nombre de Luli en el freezer, había un pelo rubio entre los hielos. ¿Que dirá Redrado?