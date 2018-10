Luli Salazar destrozó al Gobierno: "No tienen un plan, les falta sensibilidad"

La conductora y ex de Martín Redrado volvió a cuestionar fuertemente al gobierno de Mauricio Macri. Cuáles fueron las otras declaraciones que causaron revuelo.

Luciana Salazar volvió a disparar duras críticas a Mauricio Macri. La conductora y ex pareja del economista Martín Redrado cuestionó que el Gobierno tiene un poco de “ineficiencia”, y apuntó: “El problema es que no tienen un plan, son muy empresarios y les falta sensibilidad”. La modelo tiene un largo historial de duras críticas a la gestión de Cambiemos.

Las declaraciones que hizo en las últimas horas lejos estuvieron de ser las primeras de Luli contra el gobierno de Macri. Meses atrás había cuestionado fuertemente el acuerdo alcanzado con el FMI. En mayo publicó en su cuenta de Twitter: “FMI pan para hoy hambre para mañana”. Sin embargo, con el correr de los meses fue subiendo el tono.

Ahora fue más enfática. “Creo que hay un poquito de ineficiencia. No es por criticar, porque para mí el Gobierno anterior también fue un desastre, pero cuando vas por la calle y ves toda esa gente tirada en la calle te da asco. Y me pongo a pensar cómo pueden dormir tranquilos los políticos”, disparó Salazar, que comenzó a conducir Chismoses, por Net TV, semanas atrás.

Según Luli, el problema del gobierno es que “no tienen un plan”. “Hay muchas cosas que les faltan, son muy empresarios y les falta sensibilidad. No quiero ponerme criticona, pero no están haciendo las cosas bien”, recalcó. De todos modos, aclaró: “No me gustaría un puesto político, sí tal vez acompañar a un político, pero yo para mi ningún puesto. Creo que hay un gran descontento, pero con todos los políticos”.

“No voté ni a los de antes ni a los de ahora”, agregó Salazar. Las críticas en esa línea no son nuevas. Meses atrás sostuvo en su cuenta de Twitter: “Siento que venimos de años donde nos robaron, todo caótico”.

Semanas atrás había cuestionado por Twitter el modo en el que se dio la salida de Luis Caputo del Banco Central, cargo que ocupó años atrás Redrado, su ex pareja. “Qué triste todo, un país que para en un momento donde la economía se desploma. Encima la renuncia de Caputo al BC. Que Dios nos ampare!!!”, escribió el 25 de septiembre.

Ahora aclaró que cuando opinó sobre el Central no lo hizo tras hablar con Redrado. “Nunca llamé a Martín para que me explique. Tiene que ver con el conocimiento que tengo de las preguntas que le hacía cuando éramos pareja”, sostuvo Luli, quien meses atrás había dicho en una entrevista que estaba “muy decepcionada de los políticos argentinos”. “Desgraciadamente nos acostumbramos a un país donde los políticos nos roban, a los honestos no los dejan crecer”.