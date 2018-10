Luli Salazar volvió a estallar contra Martín Redrado y denunció “torturas y psicopateadas”

Aunque llevan años separados, el vínculo entre Luciana Salazar y Martín Redrado sigue, como siempre, a la orden del día. Ahora, una decisión del ex presidente del Banco Central volvió a enardecer a la rubia quien, una vez más, volvió a usar su cuenta de Twitter para mostrarle su furia.

El furioso tweet de Luciana Salazar contra Martín Redrado.

“Basta de torturarme y de castigarnos”, arrancó la mediática, en alusión a su hija Matilda, de diez meses. “Me quemaste la cabeza todo este tiempo. (Me espetaste) que las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, que perdiste trabajos”, prosiguió.

Pero, ¿qué fue lo que encendió una vez más la mecha de la rubia? Al parecer, la determinación de Redrado de alquilar una mansión para disfrutar de unas vacaciones en Uruguay. “Por atrás me entero (de) que estás pensando en alquilar o alquilaste ya una mansión en Punta del Este. ¡Basta de psicopateo!”, le recriminó.

El llamativo mensaje que Luciana Salazar compartió contra Redrado.

Horas después, Salazar compartió un tweet del periodista Fernando Prensa, en el que hablaba de un “vínculo”, en alusión al pacto que habrían realizado antes del nacimiento de Matilda. “Acá hay algo más. Algo los mantiene vinculados y no lo podés contar. Es una sospecha mía. Por otro lado, no siempre son las mujeres las que no sueltan, ni las despechadas”.