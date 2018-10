Luli dijo que Redrado se hizo una "lipo", pero el economista lo desmintió

El economista pasó por una clínica y a su ex pareja no le hizo mucha gracia. ¿Qué pasó?

.Martín Redrado mantiene varios frentes abiertos desde que se dio a conocer que le hizo una suerte de brujería a su ex pareja, Luciana Salazar. Desde entonces, no solo tuvo varios cruces con la modelo, sino que además su ex nuera, Vanesa Wasinger, quien supo estar en pareja con Tomás Redrado, contó que el economista la “invitó a salir” para alejarla de su hijo.

Redrado se sacó algunos kilitos de más.

Pero en medio de todo este escándalo, Redrado tiene tiempo libre para dedicarse a su cuerpo.La versión que circuló fue que el ex presidente del Banco Central pasó por el quirófano y someterse a una liposucción.

La información fue dada por Ángel de Brito y sorprendió, entre otros, a Luli Salazar, ya que Redrado, al parecer, había cancelado algunos compromisos con ella asegurándole que tenía que viajar a “Mendoza”. Pero, sin embargo, tuvo tiempo para practicarse una lipo.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista de espectáculos comentó: “Martin Redrado se hizo una Lipo hoy. De incógnito. Ajuste de rollitos”. A lo que la conductora de Net TV respondió: “¡Como puede ser! Si teníamos que arreglar algo importante y me dijo que se iba a Mendoza”.

El comunicado de la clínica sobre Redrado.

Sin embargo, el economista negó haberse sometido a ese procedimiento de tipo estético. En diálogo con BigBang indicó que concurrió a la clínica Otamendi Miroli "por un dolor tóracico" y que quedó internado mientras se sometía a los procedimientos de rutina.

La clínica indicó en un comunicado que no se sometió a ninguna otra práctica, por lo que la versión de la "lipo" queda descartada.

Martin Redrado se hizo una Lipo hoy. De incógnito. Ajuste de rollitos pic.twitter.com/OG9fHbF0XA — ANGEL (@AngeldebritoOk) 25 de octubre de 2018

Semanas atrás, la ex pareja del hijo de Redrado había revelado que el economista la invitó a salir para que dejara a Tomás. "Decía que no quería que su hijo viviera lo mismo que él pasó con Luciana Salazar", señaló.

Luli, por supuesto, leyó la nota y compartió el párrafo de la polémica en Twitter. "¡¡¡¿¿¿Qué es esto, por Dios???!!! Qué asco todo. Encima me tengo que bancar esto también. Triste y asqueada de todo", escribió.

Wasinger, a su vez, le aseguró a Paparazzi que "es un ser oscuro, mentiroso y controlador. Siempre le eligió las novias a su hijo. Imaginate que hace un tiempo salía con una compañera de la facultad y él lo obligó a dejarla porque era colombiana”.

Y agregó: “No sé si Matilda es hija suya… A Tomás siempre le dijo que no, que no es el padre de Matilda. Pero es verdad que le pasa una mensualidad en dólares. Y eso le genera dudas hasta al propio hijo…”.

Como puede ser!! Si teniamos q arreglar algo importante y me dijo que se iba a Mendoza ����‍♀️ https://t.co/b84d7Ao0qG — luciana salazar (@lulipop07) 25 de octubre de 2018

Vale recordar que a comienzos de octubre, Salazar le dedicó un furioso tuit a Redrado: "¡Basta, basta de torturarme y castigarnos! Me quemaste la cabeza todo este tiempo: que las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, que perdiste trabajos. ¡Y por atrás me entero que estás pensando en alquilar o alquilaste ya una mansión en Punta del Este! Basta de este psicopateo".