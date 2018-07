Luxación y dedos quebrados: intentaron asaltar a Carmen Barbieri, que además puede ir presa

Carmen Barbieri tuvo que realizar en este último tiempo tareas comunitarias para evitar quedar detenida, luego de que fuera condenada a 4 años de prisión en suspenso como consecuencia de una demanda penal que le inició su ex empleada, Natividad Díaz, quien había quedado detenida en un banco por tener en su poder cheques que la artista había denunciado como robados.

Carmen cumpliendo con la probation.

La Justicia dejó su condena en suspenso con la condición de que cumpla 400 horas de servicio en un comedor comunitario. Sin embargo, según informaron en Intrusos, a la capocómica le faltan más de 200 horas por cumplir y existirían dos alternativas a seguir: extender el tiempo o quedar detenida. En su entorno aseguran que Barbieri teme ir presa.

Vale remarcar que el problema es que la mamá de Federico Bal no alcanzó las 280 horas iniciales de la probation –cabe recordar que en este plazo, Carmen sufrió la pérdida de su mamá y pidió suspender la probation durante la temporada de verano en Mar del Plata- y eso podría castigarse con el cumplimiento efectivo de la condena tras las rejas.

Si bien Carmen asistió en varias oportunidades al comedor: cocinó, sirvió la comida y lavó los platos. Estas horas de trabajo no fueron las suficientes y eso podría traerle consecuencias graves en el corto plazo. En esa línea, la actriz llamó al ciclo para explicar si situación y remarcó que está bien con la Justicia. “Estoy limpiando pisos y lavando platos”, dijo.

“El Dr. Burlando se encarga de resolver los problemas con los cheques, que fueron tres. Hice cheques diferidos para no tener que viajar de Mar del Plata a Buenos Aires para hacer los cheques. Los hice de un saque y los dejé en mi casa. Fue una desprolijidad mía y de mi abogada (Laura Fernández). No estaban anotados a quién se los habíamos dado”, detalló.

Y sentenció: “Eran 8.600 pesos el cheque de la señora Natividad Díaz, el cual ya lo pagué. También pagué la multa de eso y 50 mil pesos de deudas que me dejó el departamento que yo le alquilaba a la señora para que no tenga que viajar tanto. ¡Mirá si me voy a ensuciar las manos por $8.600! ¡Mirá si yo no le voy a querer pagar un sueldo a Natividad Díaz!”.

¿Carmen puede llegar a ir presa?

Por otra parte, la capocómica contó que cinco hombres encapuchados la interceptaron en la entrada de su departamento, lo que le provocó una luxación de hombro, de las dos muñecas, rodillas ensangrentadas y dos dedos quebrados. “Paso hace dos semanas y no hice la denuncia para que nadie se enterara”, dijo Carmen en diálogo con Intrusos.

“Venía del teatro a eso de las 2 de la mañana. Cuando estoy doblando por Monroe, yo vivo en Belgrano, habían cinco tipos: uno en cada esquina y tres en la mitad de la calle. Estaban con palos y encapuchados, esperando que pasen autos para afanarlos. Nosotros escapamos por un costado y cuando volvimos no había nadie”, detalló la artista.

Y siguió: “Cuando miro para el costado, de Monroe venían corriendo tres tipos encapuchados. Me bajo del auto para meterme en mi casa, piso una baldosa que estaba mal, me caigo, me voy contra el árbol de la puerta de mi casa y me hago una luxación en mi hombro, muñecas y rodillas ensangrentadas. Tuve una caída bastante jodida”.

Carmen se lastimó al intentar escapar de los delincuentes.

Según contó Barbieri, dio la “casualidad” que las cuadras estaban sin luz y que los delincuentes se dieron cuenta cuál era su departamento. “Me metí en mi casa, en mi departamento, toco el piso del ascensor y los tipos ven el número de piso de mi casa y gritaban ´baja que te quemamos´. No me robaron, ni se metieron en mi casa. Pero fue toda una odisea llegar y entrar en mi casa”, cerró.