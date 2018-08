1 /5 Madonna cumple 60 años: hits, sexualidad, empoderamiento femenino y millones Madonna cumple 60 años: hits, sexualidad, empoderamiento femenino y millones Madonna cumple 60 años: hits, sexualidad, empoderamiento femenino y millones Madonna cumple 60 años: hits, sexualidad, empoderamiento femenino y millones Madonna cumple 60 años: hits, sexualidad, empoderamiento femenino y millones

Hay miles de maneras de analizar a Madonna. Por su música, sus videos, por su rol en la era MTV, por su sexualidad, su maternidad, su negocio publicitario, la revolución feminista que en más de una oportunidad potenció y la lista sigue.

Icono del feminismo y el empoderamiento.

Muchos la cuestionaron, criticaron y aseguraron que no tendría éxito. Otros afirmaron que no tendría más que un par de hits. Hoy, la diva del pop cumple seis décadas de vida acompañada de la creación, el éxito y el amor de su público.

La Reina del Pop no sólo logró formar una carrera constante como cantante, tal como lo soñó, sino que también se destaca como compositora, actriz, directora y empresaria.

Su historia comenzó a fines de los setenta. Llegó a New York desde Michigan con 35 dólares en el bolsillo y logró darse a conocer el 6 octubre de 1982 con su primer tema Everybody.

Inimitable desde sus comienzos, Madonna logró llegar a lo más alto y mantenerse allí donde otras divas la toman como referencia, tales como Beyoncé o Lady Gaga.

Pero no sólo por su veta artística la blonda logra capturar a sus seguidores. También sus discursos cautivan hasta a quienes no comparten su gusto musical.

Madonna, a lo largo de su carrera, recibió múltiples premios y menciones en las que lanzó frases inspiradoras.

La diva revolucionó el mercado.

A final del año 2017, fue premiada por la revista musical Billboard como mujer del año. En ese momento, la cantautora brindó un discurso motivador para otras mujeres. Allí repasó las dificultades y problemas que debió enfrentar por el hecho de ser mujer, pero nada la frenaría para llegar a concretar lo que deseaba.

El discurso completo y traducido

"Hoy me paro frente a ustedes como un felpudo... Oh, es decir como una entretenedora. Gracias por reconocer la capacidad de continuar mi carrera durante 34 años en la cara de un sexismo descarado, misoginia y constante e implacable abuso.

Por supuesto que me inspiraron Debbie Harry y Chrissie Hynde y Aretha Franklin, pero mi verdadera musa fue David Bowie. Él personificaba al espíritu masculino y femenino que me cabía perfectamente. Él fue el que me hizo entender que no hay reglas. Pero entendí mal, no hay reglas si sos varón. Sí las hay si sos mujer.

Cuando sos mujer tenés que jugar el juego. Se te permite ser linda y sexy. Pero no parezcas inteligente. No tengas una opinión que no esté alineada con el status quo. Se te permite ser cosificada por los hombres y vestirte como una puta, pero no podés apropiarte de tu putez. Y ni se te ocurra, repito, ni se te ocurra compartir tus propias fantasías sexuales con el mundo. Sé lo que los hombres quieren que seas, pero más importante, sé lo que las otras mujeres se sienten cómodas que vos seas alrededor de otros hombres. Y finalmente, no envejezcas. Porque envejecer es un pecado. Vas a ser criticada y denigrada y definitivamente no te van a pasar en la radio.

Eventualmente me dejaron en paz por que me casé con Sean Penn, y no fue sólo porque él era peleador, sino que yo había pasado a estar fuera del mercado. Por un tiempo dejaron de considerarme una amenaza. Años más tarde, divorciada y soltera (lo siento, Sean) hice mi disco Erotica y edité mi libro Sex. Recuerdo haber sido el titular de cada diario y revista. Todo lo que leía sobre mí misma era condenatorio, me llamaron prostituta y bruja. Un titular me comparaba con Satanás. Y yo decía “paren un poco ¿no está Prince dando vueltas por ahí con medias de red y tacos altos y lápiz de labios y el culo al aire?” Y así era, pero él era un hombre. Esa fue la primera vez que entendí que las mujeres no tenemos la misma libertad que los hombres.

Recuerdo un momento en mi vida donde deseaba tener un par femenino a quien admirar para que me apoye. Camille Paglia, la famosa escritora feminista, dijo que retrasé al colectivo femenino por haberme cosificado sexualmente a mí misma. Entonces pensé “ah, si sos feminista no tenés sexualidad, la tenés que negar”, entonces dije “a la mierda todo, soy otro tipo de feminista, soy una mala feminista”.

Pero creo que lo más controversial que he hecho es seguir viva. Michael se ha ido. Tupac se ha ido. Prince se ha ido. Whitney se ha ido. Amy Winehouse se ha ido. David Bowie se ha ido. Pero yo sigo viva. Soy una de las afortunadas y cada día doy las gracias.

"Busquen mujeres fuertes para tener de amigas, de aliadas", dijo la cantante.

Lo que quisiera transmitirle a todas las mujeres de hoy acá es esto: Las mujeres han sido oprimidas por tanto tiempo que llegan a creer lo que los hombres dicen de ellas. Creen que necesitan a un hombre para hacer bien el trabajo. Y hay unos cuantos buenos hombres que hacen falta, pero no porque sean hombres, sino porque son buenos. Como mujeres tenemos que empezar a apreciar nuestro propio valor y el valor de las demás. Busquen mujeres fuertes para tener de amigas, de aliadas, de maestras, de colaboradoras, de inspiradoras, de apoyo, de iluminadoras.

No es tanto para recibir este premio que he venido hoy sino para pararme y decirles gracias. No solo a la gente que me ha amado y apoyado a lo largo del camino, no tienen idea… no tienen ni la menor idea de todo lo que significa para mí ese apoyo. Pero también además para los que han dudado de mí y los que me han rechazado y todos los que me hicieron padecer y dijeron que yo no podía, que no lo haría o que no debía. Su resistencia me ha hecho más fuerte, me hizo empujar hacia adelante y me ha convertido en la luchadora que soy hoy. Me hizo la mujer que soy. Así que gracias".

CUENTISTA Y COCIENTE INTELECTUAL

Otro dato para resaltar es que escribe cuentos infantiles desde 2003. Su curiosidad por la escritura inició a la par del nacimiento de Lourdes, su hija mayor. El primero de ellos fue titulado como The English Roses. Fue número uno en ventas y cuenta sobre la necesidad de seguir valores importantes como la humildad o el de no juzgar a las personas por su apariencia.

También surge como un dato de color que la artista tiene un coeficiente intelectual de 140, lo que la sitúa como una de las mujeres más inteligentes de la industria.

Sobre la vida sexual de la cantante se dijo mucho y ya casi todo lo confesó en distintas entrevistas. No hace falta decir que es intensa y pasional, pero sólo por citar algunos nombres con los que la rubia mantuvo una ardiente relación se pueden nombrar a Sean Penn, con quien se casó a sus 27 años.

Sean Penn y Madonna.

Tras unos años de pasión se separaron. Luego mantuvo una relación más sentimental con el preparador físico Carlos León, padre de su hija Lourdes pero el amor llegó a su fin.

Poco tiempo después, volvió a casarse con el director británico Guy Ritchie, con quien tuvo a su segundo hijo, Rocco. También se relacionó sentimentalmente con mujeres como Ingrid Casares o Sandra Bernhard.

Pese a tener o no pareja, Madonna siempre priorizó a sus hijos. Tiene 6 hijos, además de Lourdes y Rocco, decidió adoptar a cuatro niños en Malawi, en África oriental.

LOS MIEDOS DE MADONNA

Entre los datos que menos se mencionan sobre Madonna se puede mencionar que la cantante tiene brontofobia, es decir, miedo a los rayos y tormentas. Debido a esto, la diva cuando debe viajar consulta con varios meteorólogos especializadas para analizar el pronóstico.

Tampoco tolera el olor a tabaco y evita el color naranja. Y sobre las flores que utilicen para decorar los ambientes, solicita que no haya hortensias.

Madonna es récord de ventas.

Madonna es un ícono y también se traduce su éxito en millones de dólares. En 2004 se convirtió en la artista femenina más rentable de la historia, según el Libro Guinnes de los Récords, al ingresar cincuenta millones de dólares en un sólo año.

En enero de 2008, la revista Forbes afirmó que Madonna era la mujer más rica en el mundo de la música. También es la que más entradas vendió y la recaudación total de sus giras supera los 1.500 millones de dólares.