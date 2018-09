Madre soltera y sin trabajo: el drama de Sol, la “chiquitita” que había “adoptado” Romina Yan

Daniella Mastricchio participó en su infancia de uno de los éxitos más grandes de la televisión argentina: Chiquititas. Interpretaba a Sol, una chica huérfana que fue adoptada por el personaje de Romina Yan. Del éxito y los Gran Rex colapsados a la desesperada búsqueda por conseguir un trabajo para mantener a sus hijos.

Daniella tiene 30 años. En su infancia, participó del éxito "Chiquititas".

La serie estuvo al aire desde 1995 hasta el 2001, año en el que Daniella tenía 13 años. “De repente, no sabía qué hacer. Iba del colegio al canal y de pronto me quedé con todo el tiempo del mundo para mí. Me corrí de la tele y, cuando me picó de vuelta el bichito, golpeé puertas. Me ofrecí para trabajar e hice un pequeño bolo en Kachorra y otro en Máximo Corazón. Después de Chiquititas no volví a hacer nada más”.

Retirada de la actuación, Daniella se abocó a la maternidad. Fue mamá a los 18 años. “Formé mi familia y tuve a mi hijo mayor. Fui mamá re chica. Estaba de novia desde los 14 con Maxi, fuimos padres jóvenes y fue difícil”, reconoció en diálogo con la revista Pronto.

La foto que enojó a Daniella: "Fue con mala intención".

La relación llegó a su final cuando el bebé tenía sólo tres meses. “Me separé por cosas de la vida y me quedé sola con mi hijo. Mi familia me ayudó mucho, pero fue difícil”, sumó. Con el correr del tiempo, la actriz volvió a formar pareja: “Estuvimos ocho años juntos. Tuvimos a Sol Morena (el nombre es un homenaje a Cris Morena). Nos separamos porque se terminó el amor”.

“Me quedé sola con dos hijos y trabajaba de recepcionista y en ventas de un conocido gimnasio”, detalló, al tiempo que se refirió a la imagen que se viralizó en la que se la podía ver trabajando como repositora en un supermercado: “Publicaron la foto más fea de la historia. Estaba con el pelo cortito, rubio platinado, horrible. Estaba en plena etapa de separación del papá de Sol”.

Daniella volvió a apostar al amor. “Conocí al papá de Bautista (su hijo menor) una noche que fui a ver una obra de teatro independiente en la que él era el director. Nos empezamos a ver, pronto nos casamos, quedé embarazada y me divorcié. Todo en un año. Prefiero evitar los detalles porque la pasé mal de verdad y quedé en punto muerto”.

“Bauti tenía dos meses cuando me separé. Por mis hijos prefiero no hablar de sus padres. Criar a tres chicos sola, a los 30 años y sin trabajo es difícil. No paso necesidades, vivo al día”, advirtió. “Me encantaría volver a la tele, pero a esta altura ni siquiera pretendo laburar de actriz. Estoy buscando trabajo en general. Necesito trabajar porque estoy desempleada desde octubre del año pasado”.

Valentín (12), Sol Morena (6) y Bautista (1 año y medio)

Necesito trabajar para poder darle de comer a mis hijos".

"Tengo experiencia como administrativa, en ventas, en distintas áreas. No es que quiero estar en la tele. Estoy convencida de que si me cuesta encontrar empleo es por la situación del país y este alboroto que se está viviendo. Está todo bastante parado pero no por eso me voy a rendir. Necesito trabajar y voy a seguir buscando. Por mí y por mis hijos. El amor es lo que nos une y me mantiene viva y en pie".