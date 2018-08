Maradona encontró a quien inventó el rumor sobre su muerte y llegó a un arreglo económico

El pasado 26 de junio, en pleno Mundial de Rusia, el ex campeón del mundo y ex técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, tuvo que ser atendido por médicos después del gol que convirtió Marcos Rojo, que no solo le dio la victoria al combinado nacional contra Nigeria, sino que además le otorgó la clasificación al equipo de Jorge Sampaoli a los octavos.

Al Diez le bajó la presión.

En aquella oportunidad, si bien El Diez sufrió un pico de presión, comenzó a circular en las redes sociales una serie de audios que afirmaban la muerte de Maradona. Aquellas escuchas fueron desmentidas rápidamente por la familia de El Diego y hasta por sus hijas.

“No escuché los audios pero por lo que me contaron que dicen, ¡son falsos! Evidentemente hay gente muy mala leche. No los viralicen. O si lo hacen, sepan que dicen mentiras”, había señalado Dalma Maradona, una de las hijas del ex futbolista, en las redes sociales.

Sin embargo, esta falsa noticia recorrió todo el mundo y, furioso por esta situación, Maradona avisó que iría "hasta las últimas consecuencias" para descubrir al responsable de ese mensaje y ¡lo encontró!. “A base de una serie de averiguaciones se pudo determinar quién fue la persona que manifestó eso en el audio”, le contó Matías Morla a BigBang.

Según explicó el abogado del ex DT de la Selección Argentina, después de un arduo trabajo, de haber contratado a especialistas en informática, de recibir cientos de mensajes anónimos, se pudo dar con la persona que hizo los audios durante el Mundial de Rusia donde daban por muerto al astro argentino. “Se llegó a un acuerdo que fue avalado por el propio Diego”, avisó.

Maradona en el avión que lo llevó a Moscú, en medio de los rumores de su muerte.

El letrado reveló que el culpable de los audios se disculpó, pero que la broma no le salió gratis, ya que a cambio de preservar su identidad, se acordó que deberá entregar una suma de dinero –la cual no trascendió- que el Diez destinará a alguna obra benéfica.

En ese aspecto, Morla agregó: “La idea es que con el dinero Maradona pueda seguir colaborando en alguna de las causas que siempre colabora de manera anónima, es una manera de paliar aquel momento doloroso”.

Algo similar ocurrió cuando la empresa Konami utilizó la imagen de Maradona sin su permiso y en el contrato que se firmó en su momento, donde la empresa japonesa se hizo cargo de su delito, se fijó un monto para realizar obras benéficas. “Fue un momento muy duro el que pasamos, tanto los que estamos cerca de Diego y lo queremos, como su familia”, dijo Morla.

Matías Morla, abogado y amigo de Maradona.

Según confirmó, la persona responsable del hecho, todo comenzó como una broma que se terminó yendo de las manos. El responsable habló con un allegado a Diego quien intercedió para que, previo pedido de disculpas y una suma de dinero, el Diez acepte el acuerdo.

“Este caso tiene que quedar como un emblema. Primero para que el próximo que se le ocurra hacer una cosa similar sepa que va a pagar las consecuencias. Y además para que la Justicia de alguna manera implemente mecanismos que permitan colaborar a la hora de saber quién o quiénes son los responsables”, sentenció Morla.