Maradona puso en duda su casamiento, disparó contra Claudia y destrozó a su sobrino: "Es un cagón"

El martes por la tarde la revista Gente dio a conocer que Diego Armando Maradona le había propuesto, con un anillo de diamantes de por medio, casamiento a su actual pareja, Rocío Oliva. Sin embargo, el propio ex jugador de la Selección Argentina decidió desmentir esta situación y remarcar que con su novia se va a casar “cuando se le cante”.

En el ciclo Confrontados, por canal Nueve, estuvo como invitado "El Chino" Machuca Maradona, sobrino de El Diego, quien criticó a Rocío. Al ver esta situación, Maradona tomó el teléfono y se comunicó con el programa con el único objetivo de cruzarse con el hijo de su hermana Rita, algo que no logró.

Fiel a su estilo y con la impunidad que lo caracteriza, El Diez disparó: “Estoy mirando al cagón número uno, que es el sobrino que tengo. Estoy viendo como ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo que le faltan los dientes, que la madre no lo puede ver y que yo no lo veo hace un montón de tiempo. Que me rompió un montón de autos y me robó plata”.

Maradona y Rocío durante la celebración.

Por la vía de los insultos, Maradona –que amenazó tiempo atrás a su sobrino de llevarlo a juicio por hablar de él y contar diferentes secretos del clan durante una obra en Mar del Plata- tildó a Machuca de ser “el cagón más grande del mundo”.

Y continuó: “En cualquier momento ustedes van a sufrir una puñalada en la espalda por esa cara de mierda que está ahí.¿Sabés lo chorro que es? Qué va a querer hablar conmigo al aire si no tiene con qué. No lo quiere la madre, que es mi hermana. No lo puede ni ver”.

Según el propio ex DT de la Selección Argentina, Machuca utiliza el apellido materno con el único fin de instalarse en los medios. Algo que logró a duras penas: “Para ganarse cien pesos estuvo con la (Verónica) Ojeda, después hizo de muñeco de goma, después hizo de actor, de puto y de todo”.

“El Chino”, el sobrino que Maradona "odia" y quiere llevar a la Justicia.

Por otra parte, consultado sobre la supuesta propuesta de casamiento que le habría hecho a Rocío durante la fiesta que hicieron por su cumpleaños, la respuesta de Maradona fue tajante: “Me caso cuando se me canta a mí. Cuando yo le pida casamiento a Rocío se lo voy pedir a ella, no a ustedes o al vago ese (por su sobrino). Preguntale si tiene algún recibo de trabajo”, siguió.

El Polaco cantó durante 90 minutos en la fiesta de Rocío Oliva.

En ese contexto, El Diego señaló que a su actual pareja le vive regalando cosas y que el anillo de diamantes fue un obsequio más. “Si Rocío pone a la venta todo lo que le regalé, se compra un departamento en Puerto Madero”, detalló el ex futbolista.

Las otras frases de Maradona