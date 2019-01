Maradona volvió a ver a Dieguito Fernando, en medio de la bronca y el enojo de Dalma y de Gianinna

El ex futbolista se reencontró con el hijo que tuvo con Verónica Ojeda gracias a la intervención de Gianinna , que luego se enojó debido a que habían trascendido detalles del encuentro.

Las redes sociales amanecieron con un fuerte descargo de Dalma Maradona en su cuenta de Instagram contra su papá. Y es que en medio de su balance de 2018 y los deseos para el 2019, la esposa de Andrés Caldarelli hizo públicas sus diferencias con Diego Armando Maradona.

En las redes sociales, Dalma –que está transitando su séptimo mes de embarazo- señaló: “¡Este año lo arranco sin nada de toda esta mierda! Escribo y suelto… Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor…”.

Y agregó: “Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi ‘amigo’, y mucho menos ponerle el nombre de él (Diego) a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba. Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea…”.

Maradona junto a su hijo, Diego Fernando.

Pero mientras que Dalma manifestaba su bronca con su papá, se dio a conocer que Diego se reencontró después de muchísimo tiempo con Diego Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, gracias a la intervención de su otra hija, Gianinna Maradona.

Según detallaron en Intrusos, Gianinna llamó a Ojeda para saber si su papá podía ver al nene de cinco años. Fue entonces que la mamá del pequeño no puso ningun reparo y accedió a que Maradona viera a su hijo después de mucho tiempo.

El reencuentro ocurrió el 30 de diciembre, en un punto coordinado en la avenida General Paz. El hermano de Ojeda fue quién llevó a Dieguito Fernando a ese punto, donde se encontraba Maradona a bordo de otro vehículo. El nene se subió y se fue con su papá a pasar la tarde.

Gianinna estalló contra su papá.

Según detallaron desde Intrusos, el pequeño de cinco años se divirtió con su papá y mantuvo un diálogo conmovedor mientras jugaba con los juguetes que se llevó al encuentro para mostrárselos al ex jugador de la Selección Argentina: “Papá, cómo te extrañé, te amo”.

Pero al ver que trascendieron muchos detalles del reencuentro que su papá tuvo con Diego Fernando, Gianinna se mostró enojada en las redes sociales y sentenció apuntando contra el entorno de su papá: “Que triste que se sepa tanto detalle de un encuentro privado”.