María Eugenia Ritó, "enamorada" de Mica Viciconte y Fabián Cubero: quiere hacer un trío

En su entrevista con la revista Gente, Mica Viciconte y Fabián Cubero confesaron haber cumplido la fantasía de tener sexo en la playa. Y, al leer las declaraciones, María Eugenia Ritó decidió subir la apuesta.

Ritó tiene una tentadora propuesta para Viciconte y Cubero.

"Si Mica y Cubero quieren hacer un trío me postulo, que me avisen. ¡Yo les cumplo la fantasía!", escribió sin tapujos en Twitter la vedette, que en diálogo con Primicias Ya, reafirmó lo dicho.

"Me pareció divertida la situación y me pregunto '¿por qué no?'. Lo tiré jodiendo, pero bien podría ser. Me encanta la pareja que hacen", declaró.

Una experta

Al mismo tiempo, Ritó reveló que no es ninguna novata en compartir la cama con parejas. "He hecho tríos con parejas de famosos, hace un tiempo. Una vez estuve con un rockero y su novia", confesó. "Y después con alguna pareja amiga no famosa también".

Si @MicaViciconte y @5poroto quieren hacer un trio me postulo, que me avisen!!! Yo les cumplo la fantasía!!!������ — María Eugenia Ritó (@mariaritook) 6 de junio de 2018

"Hay que saber manejar la situación, no cruzar la línea. Soy respetuosa, no me puedo 'sarpar' con el tipo. Sé ubicarme, es para que el hombre disfrute, yo estaría más con ella", aportó en relación a su experiencia, agregando que le gusta "cómo está plantada" Viciconte y que Cubero le parece "muy tierno".