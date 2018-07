María Valenzuela volvió a la carga contra Darín: "Está subido a un caballo"

En las últimas semanas, Ricardo Darín estuvo en boca de todos y no por algo bueno. Su ex compañera de elenco, Valeria Bertuccelli, confesó que sintió "destrato" de parte del actor, y que decidió abandonar "Escenas de la vida conyugal", la obra que compartían, porque en muchas oportunidades la pasó demasiado mal.

Aunque muchos salieron a defender al artista, María Valenzuela se metió en la polémica y contó los detalles de su distanciamiento con Darín. De invitada al piso de Intrusos, este miércoles la actriz ahondó en el tema y se animó a decir que su ex amigo estaba "subido a un caballo".

María Valenzuela se mostró enojada con Ricardo Darín.

El escándalo comenzó cuando Bertuccelli habló con Luis Novaresio en el ciclo que conduce por A24. Allí, reveló que "profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería" y que por eso optó por irse ya que "no la estaba pasando bien".

Además, confesó que se sintió "reducida" como mujer, y que mientras trabajó con Darín debió enfrentarse a "malos tratos".

Valeria Bertuccelli dijo que la pasó muy mal mientras actuaba con Ricardo Darín.

A raíz de esto, María Valenzuela salió a apoyar a la pareja de Vicentico, y desde las redes confesó que hace varios años se distanció del actor por motivos que ella todavía no comprende.

"Me pelee con Darín porque me dio la espalda con respecto a la relación que tuvimos de chicos. Se quedaba a dormir en mi casa, yo lo iba a buscar, éramos hermanos. La última llamada que tuve fue cuando pasó lo de mi hija Malena (quien tuvo un derrame cerebral)", reveló, y luego aclaró: "Siempre dije que hubo un Darín antes de Susana Giménez y otro después de ella".

"Con Ricardo eramos como hermanos. Hay un Ricardo antes de Susana y otro después de ella. Tal vez no doy el target para estar al lado suyo"

Sobre esto, la actriz dijo que le parece que su ex amigo "está subido al caballo un poco más de lo que debiera", y que sinceramente, le cuesta mucho creer que "Ricardo sea el pibe de barrios que era antes".

"Yo tuve una experiencia personal, donde una actriz muy famosa me dirigía de una manera que me hizo llorar. Yo pregunto, ¿no puede pasar que el chico este haya empezado a dirigir o darle indicaciones a las chicas? Porque él ya dirigió en una oportunidad, quizás se puso a dirigir de una manera no muy amorosa, y eso sí es maltrato", declaró.

Valenzuela sostuvo que Darín está "agrandado"

Ante la pregunta de Jorge Rial, la artista explicó que a ella le parecía que el conflicto entre Bertuccelli y Darín comenzó arriba del escenario, pero que después se volvió un problema personal y se trasladó a camarines.

"Yo nunca tuve nada con él. No hubo pelea, sólo nos distanciamos, nunca más hablamos", cerró.