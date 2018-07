Mariana Diarco "incendió" a Andrés Calamaro: "Abandonó a su mujer en un hospital de España"

La vedette, quien tuvo un romance con el músico años atrás, no se guardó nada. "No quiere a nadie", aseguró.

Mucho antes de comenzar su pareja con El Dipy -junto a quien es madre del pequeño Valentino- Mariana Diarco vivió un turbulento romance con Andrés Calamaro. Y en una charla con El Show del Espectáculo, de radio Urbana, reveló escandalosos secretos de aquella relación.

Diarco reveló sorpresivas intimidades de Calamaro.

Así, reveló que tuvo sexo tántrico con el cantante. "Él me lo enseñó. Es una locura. Yo tuve un orgasmo durante nueve horas. La sensación que sentís en el orgasmo, que es corto, en el sexo tántrico tenés esa sensación prolongada durante mucho tiempo", explicó.

"No quiere a nadie"

Sin embargo, su balance en relación a aquellas épocas no es precisamente bueno. Así, Diarco aseguró que a pesar de que Calamaro "es un gran artista", al mismo tiempo "hay un abismo a lo que es como persona".

Para Diarco, Calamaro "no quiere a nadie".

En ese sentido, la vedette acusó al músico de abandonar a Mónica, su primera esposa, en un hospital español. De acuerdo a su relato, la mujer "quedó internada con un cuadro gravísimo, él le dijo 'ya vuelvo' y se vino para la Argentina".

No sólo eso: Mariana develó que cree que Mónica falleció. "Es una persona que no se quiere a él entonces no quiere a nadie", sentenció sobre Calamaro.