Martín Ciccioli, sobre las denuncias: "No es acoso, esta opereta trucha les va a salir caro”

Si bien decidió mantener un perfil bajo, no dar declaraciones sobre las constantes denuncias por acoso que recibió en los últimos días y obviar los desagradables videos, chats y audios a los que tuvo acceso y publicó este portal, Martín Ciccioli, a su manera, se refirió a las acusaciones en su contra y aseguró que todo esto se trata de una “opereta trucha” en su contra.

El periodista fue denunciado por acoso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista respondió algunos de los mensajes que fue recibiendo de parte de sus seguidores, quienes molestos y otros sorprendidos por su actitud, decidieron consultarle sobre las denuncias por acoso. Fue entonces que Ciccioli no solo se defendió, sino que además apuntó contra el músico Gaspar Benegas.

Los mensajes del periodista en Instagram.

Vale recordar que el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, había compartido un video íntimo de Ciccioli. “Es atropello a mi vida privada. Ya pagarán. Soy sano. Sino no podría laburar tanto. Tengo cuatro laburos. Lamentable que surja de un varón. ¿Toca con el Indio? Quizás no tenga más shows....no lo conozco”, advirtió.

Y siguió: “Acoso no es, no sabe a quién está dirigido. ¿Gaspar Benegas? No lo conoce mucha gente. Con que Don lo pone. Se ve algún delito en esa pavada. ¿Lo pone por mi cara?? Él es violero del artista que toca Ñanfri, nadie es perfecto, rock para los dientes. Botonazo y que explique de dónde lo saca. Vamos a ampliarlo a la causa. Total, con el Indio inactivo vive al pedo”.

El fuerte descargo del conductor en las redes sociales.

Furioso con Benegas, señaló que “no es de hombre” hacer lo que él le hizo y sumó: “No hay acoso, no va para ningún bicho canasto que dio la cara. El bajista de los redondos del buche. Quiere mostrar un trasnoche. Será más recordado por buche, como un hombre que defiende a gente no muy bien vista”, escribió, molesto, en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el periodista de canal Trece y TN, que se negó a hablar sobre el tema, sostuvo que puso su teléfono y su IP (el número que identifica a cada dispositivo) a disposición de la Justicia para demostrar su inocencia. “Para ídolo no nací, pero el elenco que acusa y en realidad no acusa, porque me denuncie yo, no aporta celus y IP. Googlea de donde vienen todos”, escribió.

A su vez, cuando la usuaria @real_m4c le señaló que era un hombre “muy viejo” comparado con las jóvenes a las que intentaba seducir, Ciccioli respondió: “La palabra viejo...irrita. Es un mal chiste de gente que comete varios delitos. Esta opereta trucha les va a salir caro”.

Y sumó: “Desde 2013 tengo no menos de 40 videos o fotos de una misma persona. ¿Cómo la iba a denunciar? Nunca me gustó. Le sale la traición en los ojos”.

Por último, sostuvo que es alguien que se rie de sí mismo y remarcó que se presentó ante la justicia mucho antes que Nieves Jaller. "Al otro día ella evitó la penal y bajó al fuero de la ciudad. Es contravencional. Evitó usar acoso por hostigamiento. Si el juez busca cuanto hablamos desde 2013 para acá, la mete en cana solo porque le hace perder a la Justicia un tiempo de oro de una denuncia floja", cerró.

Ciccioli no dudó en responderle a sus seguidores.

Ciccioli no está pasando por su mejor momento producto de la causa por “acoso sexual” que le inició Nieves Jaller, quien además compartió videos y capturas de chats que pusieron en jaque al periodista.