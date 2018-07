Matías Defederico apareció con su nueva novia y Cinthia Fernández le dejó una advertencia

A tres meses de haber firmado el divorcio, Matías Defederico encontró el amor una vez más en los brazos de una joven de 26 años llamada Priscilla.

El papá de Charis (4), Bella (4) y Francesca (3) utilizó las redes sociales para publicar algunas postales con su nueva pareja: besos y mimos a la luz de las velas. ¿Y Cinthia Fernández? No estaba ni enterada de que su ex volvió a estar en pareja.

Defederico, muy mimoso con su nueva pareja.

Desde el ciclo Involucrados detallaron que fue la propia Priscilla la que publicó en su Instagram Stories fotos con el futbolista a los besos. “Algún día alguien te va a abrazar tan fuerte que tus partes rotas se unirán de nuevo”, escribió la joven. El romántico mensaje -¿con dedicatoria para Cinthia?- estuvo acompañado de una postal de ambos y un emoji de corazón.

Consultada sobre el tema, Cinthia Fernández –panelista del programa de América TV- reveló que fue la mujer que trabaja en su casa quien le contó que Defederico estaba de novio.

“Le dije que no sabía. Entonces, le pregunté a ella cómo sabía. Y me dijo que Matías la llevó a la casa de la novia para pasar a buscarla, porque iba a dejarla a ella”, detalló la modelo.

Su nombre es Priscilla y tiene 26 años.

Y siguió: “Siempre me pregunté cómo iba a reaccionar cuando Matías tenga pareja, porque no sabía si me iba a importar. La verdad es que, quizá estoy en un muy buen momento, pero no me importa y me pone contenta. No estoy siendo falsa, me pone contenta”.

Pese a esto, luego de señalar que la situación le pareció cómica, le dejó una advertencia al ex futbolista de Huracán e Independiente. “Mis hijas no la conocen. Y si pasara y no me avisa, ahí Matías tendría un grave problema”, disparó Cinthia.

l futbolista es padre de Charis, Bella y Francesa.

Cabe recordar que días atrás, Cinthia reveló que irá a juicio con Defederico por la cuota alimentaria de sus tres hijas. “No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde, por eso voy a juicio. Él considera que el número es otro. Yo laburo y para mí, no pido nada”, había señalado la participante del Bailando por un sueño la semana pasada.