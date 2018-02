Matías Defederico, con los tapones de punta: "A Cinthia no la perdono y no quiero volver"

La separación de Cinthia Fernández y Matías Defederico cada vez parece más irreversible. El futbolista se encuentra totalmente apartado de sus tres hijas Charis, Bella y Francesa con quien la vedette ni siquiera le permite tener contacto telefónico.

En el programa Los ángeles de la mañana fue cuestionado sobre el porque de esta guerra feroz. "No la perdono y no quiero volver. Yo le dije que no quiero estar más", sin embargo nunca dijo qué era lo que tenía que perdonar y dejó un tendal de dudas.

"Cinthia me desbloquea para putearme y me vuelve a bloquear", dijo el futbolista al contar que tipo de trato tiene actualmente con su ex mujer. "No me da tiempo a contestarle", dijo.

El futbolista se lamenta por no poder ver a sus hijas.

Desesperado ante la necesidad de ver a sus hijas, quienes por estos días se encuentran Carlos Paz, Córdoba, donde la morocha integra la obra Mahatma, se lamenta, "yo para las nenas vivo en un teléfono".

"Me molesta que ponga a las nenas en el medio, yo nunca hablé de ellas, hablo de la pareja y de mi ex esposa", dijo a pesar de que hace unos días hizo una publicación en Instagram donde se quejaba de que Cinthia le ponía trabas para ver a sus hijas. "Estaba en mi casa y me puse a llorar porque las extrañaba, hacía cuatro días que no las veía".

Además recordó que dejó una gran oferta de dinero en Ecuador para volver a la Argentina y compartir con su familia todo el año. "Yo renuncié para acompañar a Cinthia para estar juntos acá (...). Y ahora me reclama que estoy sin laburo".

¿Lo pescaron?

A pesar de la situación que actualmente atraviesa la pareja, Defederico es en estos días un hombre soltero. Precisamente, anoche subió un "historia" a su Instagram donde había una foto de un brindis con la leyenda: "‘Por esos buenos momentos que no podemos publicar pero jamás olvidaremos".

El Instagram de DeFederico

A su vez, Belén Benza, con quien se lo relacionó al futbolista en 2016 hizo lo mismo. Al ser consultado sobre este episodio y si había dejado a Cinthia por su ex aclaró “Yo tengo bloqueada a Belén. A los tres días de separarme, me mandó un mensaje y la bloqueé. Yo estaba en mi casa, con mi perro cuando posté la historia", se defendió.