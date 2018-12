Matías Martín, al fin, dijo la posta: despidió a Cabito porque ya no se bancaba su humor escatológico

A principios de la semana pasada se dio a conocer la noticia de que Eduardo “Cabito” Massa Alcántara dejaba Basta de Todo, luego de 13 años de haber estado al aire en Radio Metro.

Su salida fue comunicada por el propio conductor del programa, Matías Martin, quien comentó al aire que no iba a dar detalles de los motivos que lo habían llevado a tomar esa decisión. Aunque el periodista intentó que los problemas quedaran puertas adentro, lo cierto es que después de su desvinculación "Cabito" salió a hablar en los medios y dio a entender que Martin lo había echado por ser gordo y por las dificultades que le había traído sufrir esa enfermedad.

Enojado ante esas palabras, finalmente hoy el conductor rompió el silencio y con un extenso y sentido editorial, se defendió de las acusaciones de su ex compañero. "Lo que queda instalado es 'lo echaron porque está enfermo' o 'lo abandonaron en su enfermedad'. Esa visión es injusta, me siento atacado y me obliga a defenderme", sostuvo un poco molesto.

Matías Martin hizo un descargo contras las acusaciones de "Cabito".

"Se está instalando como verdad algo que no es ni por asomo lo que estuvo sucediendo", dijo Matías Martin para empezar su descargo, en el cual además habló de su vínculo personal con su compañero, y de las situaciones que habían vivido juntos durante todos los años que compartieron el mismo programa.

En este sentido, contó que los problemas mayores comenzaron hace tres años, cuando "Cabito" empezó a tener un bajo rendimiento laboral como consecuencia de sus problemas de salud.

Debido a esto, él mismo decidió consultar algunos médicos para ver qué se podía hacer, e incluso una de las doctoras que atendía a su compañero le reveló que si no hacía algo para mejorar, corría mucho riesgo su vida.

"Hace tres años su deterioro y grado de abandono se hizo insostenible. Algunos lo recordarán, era fin de 2015, principios de 2016. Fuimos muchos los que intentamos ayudarlo, pero por supuesto que no es fácil, él no se deja ayudar, se enojaba cuando lo encarábamos y hasta se ponía irascible sobre todo con la gente que más lo quería y más cerca estaba. Su estado al aire era verdaderamente triste. No se le entendía al aire. Tenía severos problemas para movilizarse y se dormía al aire. No fue una vez, fueron muchas", contó.

"Cabito" y Matías Martin trabajaron juntos durante 13 años.

Además, reveló que "Cabito" siempre tuvo problemas con la comida, y que desde el día uno él lo ayudó porque quería que saliera adelante. Finalmente, cuando las cosas se complicaron mucho, Martin decidió que su compañero dejara la radio para poder dedicarse de lleno a su salud, y tiempo después, se sometió a una operación que lo ayudó a bajar mucho de peso.

Por eso mismo, reveló que una vez que su amigo estuvo recuperado, recién ahí ambos volvieron a hablar de su performance en el trabajo. Aunque antes no había querido dar detalles, esta vez sí contó que el personaje de su compañero necesitaba renovarse porque estaba "desgastado"

"¿De qué hablé con él mano a mano, tema por tema? De que el personaje que hace al aire, de cómo estaba desgastado, de cómo le costaba encontrar su lugar, de que cada vez estaba menos participativo, de que lo escatológico ya no quedaba bien, que queremos otro tipo de humor dentro de un programa que aprende y evoluciona. Tenía que reinventarse, encontrar sus momentos, su forma de hablar", dijo, y agregó que otro de los problemas era que "Cabito" no se llevaba bien con el resto del equipo, entre ellos Diego Ripoll y Juan Ferrari.

Basta de Todo seguirá con Matías Martin, Diego Ripoll y Juan Ferrari.

Por último, ya bastante emocionado y con la voz entrecortada, dijo que le sorprendió mucho los malos comentarios de su amigo, aunque aseguró que no va a dejar de quererlo por haberse equivocado.

"A vos, Cabo. Me atacaste, buscaste dañarme por una decisión profesional y te expliqué punto por punto cara a cara. Mi consejo es que vuelvas a acercarte a la gente que más te quiere y más te ayuda. Dejate ayudar", cerró.