Maxi López arremetió contra Wanda Nara y estalló el "OssobucoGate"

Fue después de que su ex mujer denunciara en Instagram que no le pasa dinero por la manutención de sus tres hijos.

Una más y van. Maxi López estalló en Instagram después de que su ex mujer, Wanda Nara, lo acusara de no hacerse cargo de la manutención económica de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Una de las pocas fotos de Wanda y Maxi tras su divorcio.

El nuevo round comenzó cuando la rubia aceptó responder cinco preguntas de sus seguidores de Instagram. Filosa, una de las usuarias indagó: “¿El papá de los chicos no te pasa plata?”. Y, sin pelos en la lengua, Wanda respondió: “Nunca, pero no lo necesito tampoco. Entonces no hay problema”.

La denuncia de Wanda Nara contra Maxi López.

Atento a la acusación, el delantero utilizó la misma red social y publicó una filosia story en la que no sólo desmiente a su ex, sino que además revela la millonaria cifra anual que le pasa para el cuidado de sus varones.

La filosa respuesta de Maxi López a Wanda Nara.

“150.000 euros al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese. Madurá de una vez”, disparó López, aunque luego borró la publicación.